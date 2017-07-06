 Advertisement
  • 2017年7月6日 星期四
  • 27º
  • 91%
熱門： 林鄭港姐鄧桂思雙酚A鷹君

日報新聞 > 副刊

﻿曼谷靚景泳池酒店

2017-07-06 列印
■超強無障礙Infinity Pool。（a）
■泰國通胡慧沖（Roger）最愛其中空玻璃洞設計。（a）
■空中花園設有綺麗帳篷。（a）
■頂層還設有兩個按摩池。（a）
■酒店裝潢雅致，充滿空間感。（b）
■長40米泳池景觀一流。（b）
■池邊石以火山石製造，有助吸收熱能，令池水達到恒溫效果。（b）
Previous Next

        去得曼谷旅行，當然要住番幾晚有靚泳池的酒店打卡呃Like。位於熱門購物區Phrom Phong的137 Pillars Suites & Residences Bangkok以及位處曼谷Mall王Central Embassy內的Park Hyatt Bangkok今年開業不久，那超強無障礙靚景空中泳池，令人好想一躍而入，游個痛快。文：Ki 圖：蔡建新

        曼谷不少新酒店都以Infinity Pool（無邊際泳池）作賣點，不過論景色之最，137 Pillars Suites & Residences Bangkok可算是佼佼者。酒店分為Service Apartment及Suites兩部份，前者家居設施配套齊備，吸引不少東瀛長期住客。至於Suites呢？可說是一級享受，房間寬敞之餘，多處用上電子智能感應系統，更設有超巨碗形白石製浴缸，讓你可以舒適浸浴。

          說到酒店最強賣點，當然是設於Rooftop的空中花園，除備有帳篷讓你唞暑，更有無邊際頂級Infinity Pool，景色一望無際零遮擋，就連泰國通胡慧沖（Roger）也認為是曼谷最靚泳池之一，建築師更特別在平台上製作了一個玻璃洞，可透視二十多層樓的高度，意念創新。

奢華五星級享受

        花了多年時間興建的Park Hyatt Bangkok終於在今年5月開幕，這家被喻為本年度最注目的五星級酒店，奢華之外也充滿藝術氣息，純白色的雅致主調裝潢，有來自世界各地的藝術家作品映襯，不過酒店最叫人喜愛的，自是長40米的無邊際泳池，由於地點在市中心，更令人有恍如置身城市綠洲之感。泳池除了景觀一流，設計也見巧妙之處，就如池邊石便是以火山石製造，據說有助吸收熱能，從而令池水達到恒溫效果。

  房間方面，合共有222間套房及32間Suites，每一款房型均設有Walk-in Closet、電動窗簾及大浴缸等，而且還設有電子感應系統，方便調節燈光及冷氣，名副其實五星級享受！

137 Pillars Suites & Residences Bangkok（a）

網址︰137pillarsbangkok.com

Park Hyatt Bangkok（b）

網址：bangkok.park.hyatt.com
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd