﻿曼谷靚景泳池酒店

去得曼谷旅行，當然要住番幾晚有靚泳池的酒店打卡呃Like。位於熱門購物區Phrom Phong的137 Pillars Suites & Residences Bangkok以及位處曼谷Mall王Central Embassy內的Park Hyatt Bangkok今年開業不久，那超強無障礙靚景空中泳池，令人好想一躍而入，游個痛快。文：Ki 圖：蔡建新



曼谷不少新酒店都以Infinity Pool（無邊際泳池）作賣點，不過論景色之最，137 Pillars Suites & Residences Bangkok可算是佼佼者。酒店分為Service Apartment及Suites兩部份，前者家居設施配套齊備，吸引不少東瀛長期住客。至於Suites呢？可說是一級享受，房間寬敞之餘，多處用上電子智能感應系統，更設有超巨碗形白石製浴缸，讓你可以舒適浸浴。



說到酒店最強賣點，當然是設於Rooftop的空中花園，除備有帳篷讓你唞暑，更有無邊際頂級Infinity Pool，景色一望無際零遮擋，就連泰國通胡慧沖（Roger）也認為是曼谷最靚泳池之一，建築師更特別在平台上製作了一個玻璃洞，可透視二十多層樓的高度，意念創新。



奢華五星級享受



花了多年時間興建的Park Hyatt Bangkok終於在今年5月開幕，這家被喻為本年度最注目的五星級酒店，奢華之外也充滿藝術氣息，純白色的雅致主調裝潢，有來自世界各地的藝術家作品映襯，不過酒店最叫人喜愛的，自是長40米的無邊際泳池，由於地點在市中心，更令人有恍如置身城市綠洲之感。泳池除了景觀一流，設計也見巧妙之處，就如池邊石便是以火山石製造，據說有助吸收熱能，從而令池水達到恒溫效果。



房間方面，合共有222間套房及32間Suites，每一款房型均設有Walk-in Closet、電動窗簾及大浴缸等，而且還設有電子感應系統，方便調節燈光及冷氣，名副其實五星級享受！



137 Pillars Suites & Residences Bangkok（a）



網址︰137pillarsbangkok.com



Park Hyatt Bangkok（b）



網址：bangkok.park.hyatt.com