 Advertisement
  • 2017年7月6日 星期四
  • 27º
  • 91%
熱門： 林鄭港姐鄧桂思雙酚A鷹君

日報新聞 > 副刊

﻿胡慧沖帶路 瘋玩曼谷新熱點

2017-07-06 列印
Previous Next

  曼谷向是港人最愛的旅遊熱點之一，無論是美食、住宿或夜市，都有着獨特魅力。下期《食玩王》就請來泰國通胡慧沖帶路，將當地最新的衣食住行情報一一放送，包括新開業靚景酒店、熱爆夜市、特色餐飲地帶、巨型書城，以及Teddy Castle熊仔城堡等等，記得明日（7月7日）買份《星島日報》，隨報免費附送新一期《食玩王》！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd