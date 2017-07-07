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﻿Razer電競潮起 遊戲專用配件襲港

2017-07-07 列印
■Razer聯合創辦人兼行政總裁陳民亮。
■開幕當日大批玩家無懼風雨，一早於店外輪候。
■新店內外裝潢都用上招牌黑色加螢光綠，型格十足。
■現場設有大屏幕供玩家隨時對戰，Min與3香港流動電訊業務總監Bernard Chan（右）試玩表現投入。
■店內擺滿產品供用家試玩。
店內新品速覽 ■屬王牌產品之一的BLACKWIDOW CHROMA V2機械遊戲鍵盤。售價：$1,399
■鼠王級數的Mamba，屬全世界最精準的遊戲滑鼠。 售價：$999
■近年積極推谷的自家遊戲Notebook Blade系列，大受玩家歡迎。售價：$13,999起
■同場亦展示Razer Leviathan的音響設備。售價：$1,599
■電競耳筒RAZER KRAKEN PRO V2，連著名電競選手Ssumday都用緊。 售價：$699
■RAZER KRAKEN 7.1 V2耳筒，可以虛擬環繞音效，辨別敵人位置更精準。 售價：$799
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        今年電競（eSport）一詞可謂炒得火熱，除政府下月將大搞電競音樂節外，就連3香港都落力吹谷電競風潮，夥拍著名電競品牌Razer在港開專門店，從此Game迷買專業打機配件終於不用等郵購，省回不少時間，可打多兩鋪機！文：Anna 圖：褚樂琪

        堪稱「遊戲界Apple」的Razer，其遊戲專用的配件產品深受玩家歡迎，亦是不少專業電競選手採用的品牌。早前3香港宣佈與Razer聯盟，而頭炮合作，就是在銅鑼灣開設首家專門店。

  早前新店開張，一大班機迷無懼風雨，晨早就在街上輪候進店朝聖。當日Razer的聯合創辦人兼行政總裁陳民亮（Min）更現身同機迷見面，介紹香港店的特色，「這是全球第六家RazerStore，新店的設計不在於催逼玩家買配件，反而是想邀請玩家來慢慢試，從而挑選出最適合自己的產品。」陳民亮說。

特設打機專區

  店內面積其實不算大，一邊展示產品、另一邊就是偌大屏幕，供玩家隨時對打。Min表示這個空間將來會搞不少與遊戲相關的活動，例如邀請電競界明星同玩家見面等，令人期特！

  產品方面非常齊備，除了多款王牌產品如遊戲鍵盤、滑鼠、耳筒以及The New Razer Blade系列電腦之外，更有背包、T恤，甚至音響等等出售。店內亦設有3香港小型櫃台，展示新款手機及Razer X 3的相關月費計劃，以示聯盟關係。3香港流動電訊業務總監Bernard Chan表示遊戲玩家市場相當龐大，3香港除了推動香港電競發展之外，亦會針對所有Game迷推出更多相關業務。
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