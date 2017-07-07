﻿Razer電競潮起 遊戲專用配件襲港

今年電競（eSport）一詞可謂炒得火熱，除政府下月將大搞電競音樂節外，就連3香港都落力吹谷電競風潮，夥拍著名電競品牌Razer在港開專門店，從此Game迷買專業打機配件終於不用等郵購，省回不少時間，可打多兩鋪機！文：Anna 圖：褚樂琪



堪稱「遊戲界Apple」的Razer，其遊戲專用的配件產品深受玩家歡迎，亦是不少專業電競選手採用的品牌。早前3香港宣佈與Razer聯盟，而頭炮合作，就是在銅鑼灣開設首家專門店。



早前新店開張，一大班機迷無懼風雨，晨早就在街上輪候進店朝聖。當日Razer的聯合創辦人兼行政總裁陳民亮（Min）更現身同機迷見面，介紹香港店的特色，「這是全球第六家RazerStore，新店的設計不在於催逼玩家買配件，反而是想邀請玩家來慢慢試，從而挑選出最適合自己的產品。」陳民亮說。



特設打機專區



店內面積其實不算大，一邊展示產品、另一邊就是偌大屏幕，供玩家隨時對打。Min表示這個空間將來會搞不少與遊戲相關的活動，例如邀請電競界明星同玩家見面等，令人期特！



產品方面非常齊備，除了多款王牌產品如遊戲鍵盤、滑鼠、耳筒以及The New Razer Blade系列電腦之外，更有背包、T恤，甚至音響等等出售。店內亦設有3香港小型櫃台，展示新款手機及Razer X 3的相關月費計劃，以示聯盟關係。3香港流動電訊業務總監Bernard Chan表示遊戲玩家市場相當龐大，3香港除了推動香港電競發展之外，亦會針對所有Game迷推出更多相關業務。