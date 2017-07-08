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﻿開餐掃貨 激抵三折廚具

2017-07-08 列印
美亞Circulon 7件不黏鍋具套裝 （7月12日至8月13日發售） 原價$2,999 優惠價$999/A
美亞Meyer 25CM/3L鑄鐵多用鍋（7月12日至8月13日發售） 原價$1,388優惠價 $399/A
美亞Circulon Ultimum 18CM/2.8L黏湯鍋 （即日至7月30日發售） 原價$629優惠價$469/A （送精選產品一款）
贈送的精選產品 美亞Bonjour 12杯份量 法式濾壓壺
美亞Circulon 1.9L 搪瓷茶壺
美亞Meyer 保溫杯
Bodum輕便雙層塑膠旅行杯 原價$160至$220 優惠價$64至$80/B
Bodum打火機 原價$300優惠價$100/B
Bodum刀叉套裝（2刀及2叉） 原價$440優惠價$120/B
Bodum圓錐形炭燒燒烤爐 原價$1,880 優惠價$752/B
Bodum滴漏式咖啡壺 原價$400 優惠價$160/B
LE CREUSET Soleil花形鑄鐵鍋 $3,698優惠價$1,849/C
LE CREUSET Bluebell Purple 22厘米鑄圓形鑄鐵鍋 $3,488 優惠價$1,744/C
LE CREUSET Flame 28厘米鑄鐵深炒鍋 原價$4,288優惠價$2,144/C
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        不時入廚的Zoey，自言對廚具有要求，遇上多個廚具品牌進行夏日優惠，當然要介紹給各位好姊妹。最近知名的美亞廚具就以開倉價清貨，一於幫廚房換新裝！

限定優惠送禮品

　　美亞廚具旗下擁有20多個國際知名品牌，品牌的暑假優惠即日開鑼，多款產品多以七五折發售，再送高達$439的產品，計落價錢低至半價。而由7月12日起，品牌再推出多款限定優惠，部份產品低至三折發售，Zoey特別推介Meyer 25CM/3L鑄鐵多用鍋，由原價$1,388減至 $399，即二九折，抵買！

歐洲餐具三折起

　　除了靚煲，靚餐具同樣吸引！丹麥品牌Bodum，以藝術意念融入廚具當中，煮食用產品包括咖啡及茶具等都別具創意，能令廚房增添時尚氣息，今次開倉推出低至三折的優惠，減價後幾十元有交易，是入貨的好時機。

法國靚煲半價發售

　　法國廚具名牌LE CREUSET以圓形琺瑯鑄鐵鍋聞名，其顏色和造型猶如一件藝術品，更是萬人寵愛的神煲！今次品牌搞Gimmick，凡於身份證或護照號碼中有5、7、8 或 0等數字，並於即場出示證明文件，可享有全場貨品半價優惠，誓必掀起搶購風潮！

Zoey入貨攻略

　　美亞廚具所推出的夏日優惠是全線專櫃一同推出，所以若居住地點遠離觀塘區的旗艦店，可選擇到其他百貨專櫃掃貨，始終廚具都有咁上下重量，搬運工程或車費都要計算於Budget內。但論到貨品齊全度，位於觀塘道的旗艦店一定最齊。

A/美亞廚具

　日期︰即日至8月13日

　地址︰九龍觀塘道

382號地下

　查詢︰2763 9313

C/LE CREUSET

　日期: 即日至7月11日

　地點：沙田新城市廣場第一期6樓640號舖

　查詢︰3641 1200

B/Bodum

　日期 : 即日至7月9日

　地址︰北角屈臣道2至8號

海景大廈B座11樓1128室

　查詢︰2968 1088
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