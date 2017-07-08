﻿開餐掃貨 激抵三折廚具

不時入廚的Zoey，自言對廚具有要求，遇上多個廚具品牌進行夏日優惠，當然要介紹給各位好姊妹。最近知名的美亞廚具就以開倉價清貨，一於幫廚房換新裝！



限定優惠送禮品



美亞廚具旗下擁有20多個國際知名品牌，品牌的暑假優惠即日開鑼，多款產品多以七五折發售，再送高達$439的產品，計落價錢低至半價。而由7月12日起，品牌再推出多款限定優惠，部份產品低至三折發售，Zoey特別推介Meyer 25CM/3L鑄鐵多用鍋，由原價$1,388減至 $399，即二九折，抵買！



歐洲餐具三折起



除了靚煲，靚餐具同樣吸引！丹麥品牌Bodum，以藝術意念融入廚具當中，煮食用產品包括咖啡及茶具等都別具創意，能令廚房增添時尚氣息，今次開倉推出低至三折的優惠，減價後幾十元有交易，是入貨的好時機。



法國靚煲半價發售



法國廚具名牌LE CREUSET以圓形琺瑯鑄鐵鍋聞名，其顏色和造型猶如一件藝術品，更是萬人寵愛的神煲！今次品牌搞Gimmick，凡於身份證或護照號碼中有5、7、8 或 0等數字，並於即場出示證明文件，可享有全場貨品半價優惠，誓必掀起搶購風潮！



Zoey入貨攻略



美亞廚具所推出的夏日優惠是全線專櫃一同推出，所以若居住地點遠離觀塘區的旗艦店，可選擇到其他百貨專櫃掃貨，始終廚具都有咁上下重量，搬運工程或車費都要計算於Budget內。但論到貨品齊全度，位於觀塘道的旗艦店一定最齊。



A/美亞廚具



日期︰即日至8月13日



地址︰九龍觀塘道



382號地下



查詢︰2763 9313



C/LE CREUSET



日期: 即日至7月11日



地點：沙田新城市廣場第一期6樓640號舖



查詢︰3641 1200



B/Bodum



日期 : 即日至7月9日



地址︰北角屈臣道2至8號



海景大廈B座11樓1128室



查詢︰2968 1088