﻿開心夏水禮 玩轉Duck意沙雕

每年都令人期待的海洋公園夏水禮正式開幕！今年特別邀請了世界著名雕塑大師Ray Villafane炮製超巨型沙雕，而為慶祝樂園成立四十周年，港產經典黃鴨LT Duck也會在場內大搞Crossover，將集體快樂回憶同步放送！



要說今年夏水禮驚喜之作，必然是雕刻大師Ray Villafane及其團隊製作的超巨型沙雕，當中六米高的海洋主題沙雕，就由超可愛的海象、海豚、搥頭鯊、魔鬼魚組成，另一邊廂則可找到吉祥物熊貓樂樂的沙雕，據Ray所言，這些構思起初是來自相片，到真正抵步後再近距離觀察了一回，就產生了最後設計意念，整個工序共花了三個星期完成。若然大家想跟他偷師，記得多留意官方宣佈，事關大師及團隊將會於夏水禮期間舉行互動沙雕工作坊，教授大眾製作沙雕的基本常識。



最強濕身設備



另一場內必玩之作，就是一系列濕身設施，今年有重量級濕身機關，就是以可愛糖果作造型的「超級巨沖」，其頂上置有超級大水桶，當注滿一桶水後便會傾盤而下，恍如一個大瀑布，令你避無可避全身濕透！



適逢今年為海洋公園踏入四十周年，特別請來經典膠黃鴨LT Duck合作。於「威威天地」內就經過精心佈置的「經典鴨仔樂悠游」，池內有放有合共六千五百隻小黃鴨，鴨仔在水上隨意飄浮，猶如遊閒地暢泳，畫面超震撼，相信誓必成為一眾入場人士的打卡位。



海洋公園夏水禮2017



日期：即日至8月27日（日）



7月14日至8月25、27日期間每個星期五、六及日設有夜場（5:00pm至9:00pm）



入場費： （日場）成人$438、小童$219；（夜場正價）成人$288、小童$144；（夜場門票於7-11便利店購買）成人$248、小童$114



查詢：3923 2323



網址：www.oceanpark.com.hk