﻿天然護肌抗敏攻略

肌膚每日受到空氣污染及紫外線的傷害，變得容易敏感和泛紅，有時即使塗上貴價護膚品仍然徒勞無功。是時候反璞歸真，以純天然成份的護膚品作出修護，讓肌膚細胞回復健康飽滿。文︰Angel 圖︰黄幹文



模特兒︰Angelika（Primo） 化妝、髮型︰Jennifer（Annie G.）



補濕玫瑰花水



花水有如爽膚水，可在潔面後立即使用，是護膚的第一步。首選以天然玫瑰為主要成份的花水，因玫瑰有抗氧化及補濕作用，可提升面部光澤及去除黃氣暗啞，即使素顏示人仍然充滿朝氣。



緊緻舒緩面膜



面膜可急救倦怠肌膚，玫瑰果油及有機蘆薈有紓緩作用，是曬後護理的首選。至於杏桃籽油則有緊緻肌膚功效，特別適合鬆弛及成熟肌膚。



深層導入精華



精華素的粒子較小，可助肌膚補充養份，如綠茶有抗氧化、抗暗啞作用，而玫瑰則有提亮及補濕之效 ，同樣是天然護膚的首選。



抗紋修護眼霜



眼部肌膚非常細緻，過度滋潤容易出現油脂粒，肌膚敏感人士宜選成份天然的眼部護理產品，如跟人體肌膚脂質極相近的角鯊烯，會較容易被皮膚吸收。



溫和潔面護理



每天徹底卸妝和潔面才能讓肌膚維持在健康狀態，然而含有過多化學物的潔面產品容易引起敏感，宜揀選蘊含天然成份為主的潔面乳或泡沫，能溫和地去除老化角質。



抗敏滋潤面霜



面霜的份子較大，有鎖水及保護肌膚之功效，可因應皮膚狀況揀選合適的天然成份。如木瓜萃取有紓緩作用，海藻複合物則有抗敏功效，至於野玫瑰精就有助深層滋潤。



高浸透強效精油



為重整肌膚水油平衡，高浸透的水油配方是不二之選，肌膚細胞回復飽滿，自然能讓皮膚反射出最美的光感。有機玫瑰花油、山茶花油等都可改善皮膚粗糙及暗啞問題，部份精油更可加入面霜中使用，非常方便。



Aveda 2737 3026



belif 2110 0758



Beyorg 2882 5218



Chantecaille 2856 2889



évolué 2893 7008



Fleurance Nature3951 1599



Fresh 2113 8106



innisfree 3758 2988



Labo Labo 3188 2139



Luca Papaw 2618 3202



Melvita 2317 1055



The Body Shop 2259 5266