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﻿天然護肌抗敏攻略

2017-07-10 列印
（左至右） Chantecaille Pure Rose Water $650 ■以玫瑰花萃取為主要成份，可紓緩發炎肌膚。 Fresh Rose Deep Hydration Facial Toner $370 ■補濕柔膚水蘊含玫瑰果萃取及滋養肌膚的玫瑰花精油，可平衡肌膚及鎖住水份。 Melvita Damask Rose Floral Water $280 ■每瓶花水由約2,000片玫瑰花瓣以單一蒸餾法蒸餾而成，使融於花水中的精油濃度更高。
（左至右） Aveda Wedding Masque $700 ■以天然植物萃取為主要成份，包括薑黃素、有機杏桃籽油，可助緊緻肌膚。 The Body Shop British Rose Fresh Plumpling Mask $199 ■加入智利玫瑰果油及有機蘆薈，補濕同時有效鎮靜肌膚。
（左至右） évolué Hydrating Serum $650 ■來自美國的Evolue以天然成份為賣點，蘊含葡萄柚籽提取物，有助促進膠原蛋白合成。 innisfree The Green Tea Seed Serum $290 ■以濟州綠茶為主要成份，為肌膚提供抗氧化功能。 Melvita Plumping Radiance Sorbet Serum $480 ■蘊含有機玫瑰花水、野玫瑰果精華及維他命C，有助提亮肌膚。
（左至右） évolué Age Perfect Eye Cream $900 ■蘊含天然的角鯊烯，容易被肌膚吸收，可助改善眼紋。 Fleurance Nature Eye Contour Anti-aging Care $285 ■蘊含摩洛哥堅果、澳洲堅果及小麥肧芽三種珍貴植物油，有助促進眼部皮膚微循環。
（左至右） Melvita Nectar Blanc Organic 2 In 1 Brightening Cleansing Foam $240 ■蘊含有機海百合精華、天然維他命C，能溫和去除皮膚的老化角質。 Labo Labo Super Keana Washing $150 ■添加水芹芽提取物、金縷梅葉提取物及日本野玫瑰，令潔面後肌膚回復水潤狀態。
（左至右） Apivita Anti-Wrinkle Face Cream SPF 50/PA++++ $360 ■蘊含海藻複合物，並具防曬功能，可防止肌膚光老化。 Luca Papaw Ointment $155 ■以新鮮木瓜萃取為主要成份，有紓緩及抗菌作用，可厚敷在乾燥的手或腳踝。 The Body Shop Vitamin E Moisture Cream $329 ■蘊含100%天然生物發酵的透明質酸，為肌膚補給營養。
（左至右） Melvita Organic Pulpe de Rose Duo $280 ■糅合有機玫瑰花水及玫瑰果油的水油精華導入液，具高滲透的水油配方。 belif Rose Gemma Concentrate Oil $430 ■蘊含山茶花油、葵花油及玫瑰花蕾精華油，有助改善皮膚粗糙問題。
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        肌膚每日受到空氣污染及紫外線的傷害，變得容易敏感和泛紅，有時即使塗上貴價護膚品仍然徒勞無功。是時候反璞歸真，以純天然成份的護膚品作出修護，讓肌膚細胞回復健康飽滿。文︰Angel　圖︰黄幹文

模特兒︰Angelika（Primo）　化妝、髮型︰Jennifer（Annie G.）

補濕玫瑰花水

　　花水有如爽膚水，可在潔面後立即使用，是護膚的第一步。首選以天然玫瑰為主要成份的花水，因玫瑰有抗氧化及補濕作用，可提升面部光澤及去除黃氣暗啞，即使素顏示人仍然充滿朝氣。

緊緻舒緩面膜

　　面膜可急救倦怠肌膚，玫瑰果油及有機蘆薈有紓緩作用，是曬後護理的首選。至於杏桃籽油則有緊緻肌膚功效，特別適合鬆弛及成熟肌膚。

深層導入精華

　　精華素的粒子較小，可助肌膚補充養份，如綠茶有抗氧化、抗暗啞作用，而玫瑰則有提亮及補濕之效 ，同樣是天然護膚的首選。

抗紋修護眼霜

　　眼部肌膚非常細緻，過度滋潤容易出現油脂粒，肌膚敏感人士宜選成份天然的眼部護理產品，如跟人體肌膚脂質極相近的角鯊烯，會較容易被皮膚吸收。

溫和潔面護理

　　每天徹底卸妝和潔面才能讓肌膚維持在健康狀態，然而含有過多化學物的潔面產品容易引起敏感，宜揀選蘊含天然成份為主的潔面乳或泡沫，能溫和地去除老化角質。

抗敏滋潤面霜

　　面霜的份子較大，有鎖水及保護肌膚之功效，可因應皮膚狀況揀選合適的天然成份。如木瓜萃取有紓緩作用，海藻複合物則有抗敏功效，至於野玫瑰精就有助深層滋潤。

高浸透強效精油

　　為重整肌膚水油平衡，高浸透的水油配方是不二之選，肌膚細胞回復飽滿，自然能讓皮膚反射出最美的光感。有機玫瑰花油、山茶花油等都可改善皮膚粗糙及暗啞問題，部份精油更可加入面霜中使用，非常方便。

Aveda 2737 3026

belif 2110 0758

Beyorg 2882 5218

Chantecaille 2856 2889

évolué 2893 7008

Fleurance Nature3951 1599

Fresh 2113 8106

innisfree 3758 2988

Labo Labo 3188 2139

Luca Papaw 2618 3202

Melvita 2317 1055

The Body Shop 2259 5266
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