﻿宮廷秘藏四味鍋物

火鍋可謂飲食界的長青樹，一年四季都有捧場客。最近名人飯堂農圃飯店進軍火鍋界，於灣仔開設專門店圃鍋，主打多款滋補鍋物，其招牌四味火鍋更是宮廷秘藏！



文：甘偉丁 圖：黃幹文



圃鍋主打多款滋補鍋物，皆因坊間火鍋店湯底以濃味為主，較為熱氣，故設計一系列養生火鍋，讓客人可在夏天滋陰養顏。如藥膳湯底的川芎白芷天麻魚頭鍋就是人氣之選，以新鮮魚頭配以大量川芎、白芷、天麻等藥材熬煮約五至六小時，呈純奶白色的湯底味道香濃，具有多種食療功效，建議可先喝魚湯再吃火鍋配料。



另一款包含甜、酸、苦、辣四味的火鍋是招牌必吃的宮廷秘藏鍋物，設計概念緣於昔日皇帝微服出巡，體驗民間疾苦，有感人生如經歷甜酸苦辣四種味道。甜鍋以番茄、中蝦及大地魚等熬煮，鮮甜可口，酸鍋則以酸菜及豬筒骨熬製，香濃帶酸，苦鍋是青汁及苦瓜的配搭，味道甘澀，辣鍋用大量指天椒煮成，富四川麻辣風味，並可自選辣度。



火鍋配料選擇豐富，如自家製的福袋是必點熱選，可柯打福袋三拼，有齊魚羊福袋、鵝肝墨魚福袋及黑松露野菌和牛福袋。還有一款黑腐竹也是坊間罕見，原來用上黑豆磨製而成，比起普通腐竹更具營養價值及豆香，輕輕一灼即可食用。不過最驚喜的要數清酒黑豚肉，每碟約有十塊，最特別是中間位以透明小碗蓋着清酒，待煮前才揭開讓清酒滲入肉中，既可去除肉膻味，又可讓豚肉帶有酒香，一舉兩得。



足料中日Fusion定食



除火鍋外，餐廳午市亦供應多款中日Fusion定食，每款價錢約一百元，已包括沙律及餐湯。如四式壽司配花膠時蔬，看似風馬牛不相及，但配搭有趣。壽司依照時令供應不同款式，花膠及時蔬是女士們的最愛，每碟有三至四塊花膠，非常足料。另一款嶄新配搭的迷你海鮮丼配石鍋茄子年糕，捨棄傳統的上海年糕，改用韓國長條型的年糕，與香腍茄子同吃更覺香辣入味。