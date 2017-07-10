﻿平歎滋味海鮮自助晚餐

食自助餐首選各式鮮美海產，灣景廳推出的「愛蝦樂園」海鮮自助晚餐，以龍蝦及鮮蝦入饌，設計出多款創新菜式，極富心思，如板燒龍蝦配芝士汁（圖）、石斑龍蝦日本拉麵、炸蝦膠釀珍珠飯卷伴柚子蜜糖汁及醉蝦粉皮等。由即日（7月10日）至7月31日（一），只需於訂座當日起三天內預繳$100訂金，即可享多重折扣優惠，如逢星期一至四，成人及長者$378、小童$330，逢星期五至日、公眾假期及其前夕，成人及長者$418、小童$350，更可享免付加一服務費，並設有生日優惠，只需出示有效證明文件，按人頭計算每位可再減$20。



另外由即日（7月10日）至8月31日（四），如六位成人或長者惠顧，還可獲贈草莓汽酒乙瓶，而枝裝啤酒、指定汽水及果汁亦可享半價優惠，枝裝750毫升餐酒及香檳則可享7折優惠，絕對不容錯過。



文：Anthony



地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓



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