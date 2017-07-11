﻿洞洞屋大翻新 變台東潮爆旅館

台東縣面臨太平洋，沿岸景色優美，單是台東市內環繞市區的單車徑，便可暢遊森林公園、舊鐵道路廊及鐵花村等，現在不妨趁新潮旅館The Gaya Hotel簇新開業，策劃一次愉快的短途旅程。文、圖︰Kengi



鳴謝︰The Gaya Hotel、台東縣政府



對台東縣的最大印象，就是原住民文化及包括綠島及蘭嶼的兩大外島風光，台東市內我卻不太熟路，今趟因前來The Gaya Hotel的開幕慶典，有機會於市內逗留幾天，正好慢慢了解這城市。The Gaya Hotel位於台東市東部，在著名的音樂及文創園區鐵花村旁邊，背靠鯉魚山，從酒店徒步出海濱公園約二十分鐘。酒店於今年1月試業，現已正式開幕，當中「Gaya」一字本是原住民泰雅族的用語，意指依循祖靈的信仰，尊重自然。



設計富藝術感



由於地點優越，四周都是公園及小山丘等綠色自然環境，沒有高樓大廈遮擋，因此酒店向東的客房或天台泳池，均可遠眺太平洋。基於區內大多數的建築物只有兩至三層高，即使是面向市區的客房，都有居高臨下之感覺。酒店本身是由舊建築物「洞洞屋」改造及加建，洞洞屋是台東人對前稅務大樓稅捐處的稱呼，建築物已超過五十年歷史，它外牆大量使用特殊米字造型的空心花磚設計，達至通風及遮光作用，展現出日治時期的現代主義風格。據知洞洞屋後遭荒廢了一段長時間，更被當地人嘲笑是養蚊的蚊子屋。1999年酒店於原址改建，設計師呂阿玉操刀保留洞洞屋的部份外貌特色，包括那二百七十三塊米字空心花磚，使它變成具代表性的建築物，是當地人的集體回憶。



酒店內部整體則以文化及藝術等為設計重點，例如大堂以竹海為主題，營造出森林之感，大堂酒廊則用書法字畫與毛筆為題，定時舉行文藝與音樂有關的導賞活動，各層的走廊地氈也見特色，如單數樓層以黃色地氈象徵稻田，雙數樓層的綠色則代表花東縱谷等風景。客房全數一百四十五間，包括行政套房及四人家庭房，俱備智能化設備，我尤其喜歡客房門牌燈箱（見上圓圖）及洗手間內以榫卯技術製作的檜木盒，木盒原是由市內著名的公東高工之學生製作，手工精細。酒店設兩家餐廳，主要集中在十樓，提供西式餐飲結合當地食材的創意料理，另有供應早餐與午餐的中餐廳。



火車木棧道



愛散步的朋友會發現，住在The Gaya Hotel有一便利之處，便是有一條舊鐵路步道，跨越酒店後方向鐵花村伸延，步道的另一端則通往市區，據知整條舊鐵道路廊全長六公里，是台東舊火車站廢站後，經由縣府爭取中央補助，將舊火車站至卑南大圳之間的舊鐵道重新鋪設木棧道，成為市民重要的休閒散步空間。



某天早上我輕鬆沿木棧道走，發覺兩旁都是舊房子，不少是民居，當中亦有已改變用途的餐廳或咖啡店，更有一所劇院，主要上演文藝電影，是年輕人最愛流連之地。當地朋友告知，台東市最近流行共享單車，沿木棧道亦見有租車的地方，她提及現在已有環繞台東市的完善單車徑，舊鐵路木棧道屬於單車之旅的其中一段，如果喜愛騎車，下次到來便不妨用單車暢遊台東市。



旅遊備忘



前往台灣須申請入台證，透過網上辦理並列印入境許可書，也可選擇抵台後辦理落地簽證。



網頁︰www.immigration.gov.tw







入住The Gaya Hotel雙人房，每晚由6,237新台幣起（約1,603港元）。



查詢︰www.gaya-hotels.com







乘中華航空飛台北，來回機票約1,324港元起，已連稅，到達後可轉乘高鐵及台鐵前往台東。



查詢：www.china-airlines.com/hk/zh







www.taitung.gov.tw（台東縣政府官方網頁）



taiwan.net.tw（台灣觀光局網頁）