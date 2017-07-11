﻿東南亞風情 清新無麩滋選

對多數饞嘴的港人而言，味蕾體驗最重要，適逢炎夏，東南亞風味的無麩美食更見清新滋味。文華東方酒店Café Causette的泰式香辣牛肉沙律富熱帶風味，其炙燒美國肉眼扒薄片香烤惹味、肉味濃郁，配合以香茅、芫荽、紅葱頭和車厘茄製成的沙律，口感清新，伴以甜辣風味的魚露青檸醬，並撒下果仁碎同吃，辛香開胃且口感豐富。
另一道小食沙嗲雞燒串香氣撲鼻，加入質感細滑的沙嗲醬拌以花生碎享用，口感一流，伴碟的泰式青瓜及青葱酸甜醒胃之餘，更平衡雞肉串燒的濃味。
滋味小食 迷人甜品
Moi Moi by Luke Nguyen午市套餐則主打風味清新的無麩美食，頭盤越式炸春卷香氣四溢且外層超薄，米網香脆而不膩，餡料用上味道濃郁的Kurobuta黑豬肉碎，混入虎蝦、蟹肉、木耳和粉絲，食用時包上生菜再醮點Nuóc Chm香蒜青檸魚露醬，即成夏日滋味小食。主菜越式牛肉河粉以和牛片入饌，自家製的牛肉高湯更用上十八小時熬煮，馥郁香濃，呷一口已倍覺窩心滋味。
各式無麩美饌中，無麩蛋糕的製作算是較難掌握的一環，C'est La B的OMG卻做得十分出色，無麩無糖的朱古力海綿蛋糕與朱古力慕絲層層相隔，質感鬆軟且綿滑豐盛，更加入朱古力小粒增添口感，頂層蓋上蛋白糖霜，便成了這道女生們不能錯過的美味甜點。
a. Café Causette
地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓
電話：2825 4005
b. Moi Moi by Luke Nguyen
地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下
電話：2808 1086
c. C'est La B
地址：金鐘金鐘道88號太古廣場2樓202號舖
電話：2536 0173