﻿東南亞風情 清新無麩滋選

近年全球崇尚自然生活方式，除了純素飲食普及外，無麩（Gluten Free）飲食亦日漸盛行。從前無麩飲食款式局限，大多以清淡的蔬菜沙律為主，近年食肆開始打造五花八門的無麩菜式，打破大眾「Gluten Free, Fun Free」的守舊想法。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



對多數饞嘴的港人而言，味蕾體驗最重要，適逢炎夏，東南亞風味的無麩美食更見清新滋味。文華東方酒店Café Causette的泰式香辣牛肉沙律富熱帶風味，其炙燒美國肉眼扒薄片香烤惹味、肉味濃郁，配合以香茅、芫荽、紅葱頭和車厘茄製成的沙律，口感清新，伴以甜辣風味的魚露青檸醬，並撒下果仁碎同吃，辛香開胃且口感豐富。



另一道小食沙嗲雞燒串香氣撲鼻，加入質感細滑的沙嗲醬拌以花生碎享用，口感一流，伴碟的泰式青瓜及青葱酸甜醒胃之餘，更平衡雞肉串燒的濃味。



滋味小食 迷人甜品



Moi Moi by Luke Nguyen午市套餐則主打風味清新的無麩美食，頭盤越式炸春卷香氣四溢且外層超薄，米網香脆而不膩，餡料用上味道濃郁的Kurobuta黑豬肉碎，混入虎蝦、蟹肉、木耳和粉絲，食用時包上生菜再醮點Nuóc Chm香蒜青檸魚露醬，即成夏日滋味小食。主菜越式牛肉河粉以和牛片入饌，自家製的牛肉高湯更用上十八小時熬煮，馥郁香濃，呷一口已倍覺窩心滋味。



各式無麩美饌中，無麩蛋糕的製作算是較難掌握的一環，C'est La B的OMG卻做得十分出色，無麩無糖的朱古力海綿蛋糕與朱古力慕絲層層相隔，質感鬆軟且綿滑豐盛，更加入朱古力小粒增添口感，頂層蓋上蛋白糖霜，便成了這道女生們不能錯過的美味甜點。



a. Café Causette



地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓



電話：2825 4005



b. Moi Moi by Luke Nguyen



地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下



電話：2808 1086



c. C'est La B



地址：金鐘金鐘道88號太古廣場2樓202號舖



電話：2536 0173