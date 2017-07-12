 Advertisement
  • 2017年7月12日 星期三
  • 32º
  • 68%
熱門： DSE紅磡奪命意外林鄭月娥歐陽佩珊謝師宴

日報新聞 > 副刊

﻿T變I直入窄隙 扭擰無線吸塵機

2017-07-12 列印
■只要將手把轉動，就可一秒將吸頭由「T」字形變成「I」字形。
■吸頭變成I形後，電動旋轉擦仍然操作，可以看到與地面接觸面非常緊密。
■吸塵活門打開後，電動旋轉刷可徹底清理牆角的塵埃。
■手把按照人體工學設計，能夠分散重量。
■電動旋轉刷內置塵埃感應器，適用於不同材質的地面。
■集塵器容量有0.2公升，足夠一般家庭二至三天使用。
■新機（左）外形與傳統無線吸塵機（右）不同，除收納容易，賣相亦非常吸引。
■操作按鈕簡單，設有塵埃感應器紅燈指示。
■空氣過濾網可拆出來清洗，不用擔心發臭問題。
■小型馬達十分輕巧，而且靜音度高。
Previous Next

        手提吸塵機已是很多家庭必備電器，但傳統「T」字形設計的吸頭，未能清潔家中的狹縫位置，要靠外加一條扁形吸管，才可勉強清潔上述陳年污垢。Panasonic新推出的IT扭擰無線吸塵機，其吸頭除可以傳統「T」字形吸塵外，只需一秒，按掣即變成獨特「I」字，深入家中罅隙吸塵，認真超群！文：阿卓爸爸　圖：何健勇

        新機最特別之處是嶄新的扭擰吸頭設計，可以通過轉動手把來轉換形態，省卻更換吸嘴的不便，僅需一秒變身「I」字形吸頭，能輕易深入狹縫進行清潔，非常方便兼實用。由於吸頭有獨特活門和電動旋轉刷，只要推到牆邊，活門便會自動打開，清理牆邊塵埃。

能偵測微細塵埃

　　細看吸頭上的刷毛，原來是三合一設計，可使用在不同材質地板和地毯，阿卓爸爸留意到電動旋轉刷可以獨立開關，用以應付不同「地形」，設計上，扭擰無線吸塵機是用扁形線條，令機身纖巧，把吸頭變為「I」形時，甚至可深入沙發底。

　　吸塵機手把上有吸力調校，但廠方指，機身內有微塵感應器，能偵測微細至二十微米塵埃，系統會按偵測調節吸力和毛刷的轉動，在這個自動模式下，充滿電可提供長達三十分鐘的持續使用。

Panasonic IT

扭擰無線吸塵機

售價：$5,980

查詢：2733 3888

測試評語

電動旋轉刷省時

　　試用之後，阿卓爸爸覺得吸塵機的「I」字形吸頭真的很神奇，只要花三分鐘就學懂兼熟練控制吸塵機操作。個人最愛是用家可以自由控制電動旋轉刷，可省卻更換吸頭時間。

　　微塵感應器系統自動檢測吸塵機吸入空氣塵埃，會自動調校吸力，當紅燈亮起，即該位置特別多污垢，清潔地毯是很實用。至於角邊吸塵的活門裝置，雖然部份Panasonic吸塵機上也有出現，但這次配合了扭擰吸塵機較細吸頭，使用時更加有效率。由於機身扁平，所以集塵盒呈長筒形，雖然容量只有0.2公升，但個人經驗，已足夠五百方呎兩至三天使用，清洗方面很容易。值得一提是其靜音設計，稱得上是手提機的三甲之選。機體重量約2.2kg，設計輕巧，掛在牆架上也沒有問題。真的要點評，就是售價太高（但日本製造喎），而且集塵盒較一般手提吸塵機細三分一。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd