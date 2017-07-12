﻿T變I直入窄隙 扭擰無線吸塵機

手提吸塵機已是很多家庭必備電器，但傳統「T」字形設計的吸頭，未能清潔家中的狹縫位置，要靠外加一條扁形吸管，才可勉強清潔上述陳年污垢。Panasonic新推出的IT扭擰無線吸塵機，其吸頭除可以傳統「T」字形吸塵外，只需一秒，按掣即變成獨特「I」字，深入家中罅隙吸塵，認真超群！文：阿卓爸爸 圖：何健勇



新機最特別之處是嶄新的扭擰吸頭設計，可以通過轉動手把來轉換形態，省卻更換吸嘴的不便，僅需一秒變身「I」字形吸頭，能輕易深入狹縫進行清潔，非常方便兼實用。由於吸頭有獨特活門和電動旋轉刷，只要推到牆邊，活門便會自動打開，清理牆邊塵埃。



能偵測微細塵埃



細看吸頭上的刷毛，原來是三合一設計，可使用在不同材質地板和地毯，阿卓爸爸留意到電動旋轉刷可以獨立開關，用以應付不同「地形」，設計上，扭擰無線吸塵機是用扁形線條，令機身纖巧，把吸頭變為「I」形時，甚至可深入沙發底。



吸塵機手把上有吸力調校，但廠方指，機身內有微塵感應器，能偵測微細至二十微米塵埃，系統會按偵測調節吸力和毛刷的轉動，在這個自動模式下，充滿電可提供長達三十分鐘的持續使用。



Panasonic IT



扭擰無線吸塵機



售價：$5,980



查詢：2733 3888



測試評語



電動旋轉刷省時



試用之後，阿卓爸爸覺得吸塵機的「I」字形吸頭真的很神奇，只要花三分鐘就學懂兼熟練控制吸塵機操作。個人最愛是用家可以自由控制電動旋轉刷，可省卻更換吸頭時間。



微塵感應器系統自動檢測吸塵機吸入空氣塵埃，會自動調校吸力，當紅燈亮起，即該位置特別多污垢，清潔地毯是很實用。至於角邊吸塵的活門裝置，雖然部份Panasonic吸塵機上也有出現，但這次配合了扭擰吸塵機較細吸頭，使用時更加有效率。由於機身扁平，所以集塵盒呈長筒形，雖然容量只有0.2公升，但個人經驗，已足夠五百方呎兩至三天使用，清洗方面很容易。值得一提是其靜音設計，稱得上是手提機的三甲之選。機體重量約2.2kg，設計輕巧，掛在牆架上也沒有問題。真的要點評，就是售價太高（但日本製造喎），而且集塵盒較一般手提吸塵機細三分一。