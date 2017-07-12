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2017-07-12 列印
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Dyson系最強吸力

　　這部V8 Absolute是Dyson無線系列最強吸力的型號，廠方指吸力是115 AW，重量約2.6kg，特別的毛刷可適用於各類地板，可全面吸走花粉及塵蟎排泄物，加上特別的空氣濾網，令排出的空氣沒有致敏原，電力更可持續四十分鐘。個人最欣賞當然是它的吸嘴配件，包括軟絨毛滾筒吸頭、碳纖維刷毛深層吸頭、迷你電動吸頭、二合一細縫吸頭、窄縫清潔吸頭、天花板吸頭、牀褥吸頭和迷你軟毛塵掃。

售價：$6,980

查詢：2926 2300
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