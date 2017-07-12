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﻿蘭桂坊音樂啤酒節

2017-07-12 列印
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        被喻為年度狂歡盛事的「蘭桂坊音樂啤酒節」，將於本周六及日（7月15及16日）舉行，是次特別以「Tropical Oasis」（熱帶綠洲）為主題，將各式夏日啤酒和熱帶風味雞尾酒一一呈獻，場內更設有超過50個特色小食攤檔及精彩的互動遊戲，讓你吃得滋味，玩得盡興，另外更請來22支本地人氣樂隊如Dusty Bottle、Nasty Dudes作現場表演，將氣氛推到高峰。

文：Ki

日期︰7月15及16日　時間︰下午1時至深夜
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