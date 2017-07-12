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﻿豪格七座四驅 CR-V Turbo大升級

2017-07-12 列印
■尾排腳位較淺，宜載小孩或作臨時用途。
■中排可前後移動，地台平坦闊落。
■港版右軚CR-V為泰國製造，現場所見用料造工跟日製或美製本田同樣優質。
■數碼表板及7吋觸控屏幕是車廂新賣點。
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        本田代理上周五（7月7日）假沙田凱悅酒店，替全新第五代CR-V Turbo舉行傳媒優先場，新車特點包括193ps馬力1.5 Turbo引擎、四驅、七座位，豪華配套之多，以至性價比之高，足以令其他歐、日、韓SUV對手汗顏。 文、圖：彭志揚

        預售價約三十五萬元的全新泰國製造CR-V，升格為5+2七座位格式，實用性比上代或其他五座SUV更強。車廂包裝超豪華，皮座椅（連電控前座）、玻璃頂、免匙系統、電尾門、前後冷氣、全數碼表板、7吋觸控屏幕連GPS導航和後泊鏡頭統統有齊。左邊側鏡底下設有路邊鏡頭，還有盲點車輛提示、駕駛者疲倦偵測系統等，到處也是話題。

  據代理表示，CR-V搭載的1.5 Turbo引擎相比StepWGN更高規格，輸出堪稱同級最大193ps馬力。電子四驅於一般情況為前輪帶動（減低油耗）。新車本周末起在品牌九龍灣專店首展。
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