﻿紐西蘭陶波 懸崖笨豬跳

以純美風光見稱的紐西蘭，不但是片休閒度假樂土，也是個暢玩極限運動的勝地，好像在北島的優美湖區小城陶波（Taupo），便有個有逾二十五年歷史的極限運動大本營Taupo Bungy，領客人大玩「笨豬跳」及懸崖盪鞦韆等刺激玩意。



文：林逸 圖：林逸、Taupo Bungy 鳴謝：香港航空



這趟在紐西蘭北島，由於租來了露營車，可以隨心所欲地到處漫遊，行程都變得挺輕鬆寫意及極具彈性，不過來到極限運動之國紐西蘭，又豈能如此安逸，所以我們旅程接近完結時，便特意來到Taupo Bungy自我挑戰一下。



極限運動 挑戰自我



顧名思義，Taupo Bungy當然是家經營Bungy Jump（香港人暱稱為笨豬跳）的公司，該公司自1991年底正式開業後，已有超過三十五萬位客人曾體驗過箇中刺激，年紀最大的一位更是九旬長者，足證年齡並非教人卻步的因素。有心挑戰一下，這裏的笨豬跳體驗最精采的地方，便是擁有全紐國最高的四十七米落下觸水高度，玩者可按意願選擇頭部觸水與否，工作人員便會按重量給你調校。至於在此可體驗的另一項刺激玩意便是峭壁懸吊鞦韆（Cliffhanger），玩者會被懸吊在距離Waikato River上面四十四米的峭壁旁邊，先作自由落下，再如盪鞦韆般在半空作一百八十度激盪，同樣教人驚叫連場。



有心體驗，笨豬跳每位169紐元（約959港元），盪鞦韆則為145紐元（約823港元），另有家庭套票優惠選擇，只要年滿十歲及重量不逾一百八十公斤即可參加。



Taupo Bungy



時間：09:30-17:00（此刻冬季至16:00）



地址：202 Spa Road, Taupo, New Zealand



電話：64 7 377 1135或0800 888 408



網頁：www.taupobungy.co.nz



























