﻿M8×Sailor Moon 美少女轉身拍

專攻愛美女士自拍的美圖（Meitu）手機，上月在內地發佈的最新型號M8終於登港，美顏玩意繼續多元化，效果應用亦跳出拍攝主體的框框，如今連背景都可大肆美化，備有大量罐頭式有趣場景，沒心情執相的日子，大可換個背景轉移視線。除了標準版，廠方亦為本地Fans成功爭取到M8美少女戰士限量版來港，惟數量僅300部，相信會甚為搶手。



文、圖：B1807



全港限量300套



雖然今回港版M8同樣沒有加推Hello Kitty版本，但不代表本地用戶只有標準版一個選擇，事關官方將於7月20日（四）在三家大型電器連鎖店加推美少女戰士全球限量版，售價$4,599較標準版只貴上八百元，但由包裝盒到手機外殼全部換上Sailor Moon做主題，先是粉紅色機背印上月野兔的剪影，內置多款卡通主題及Wallpaper，隨機配件還找到Sailor Moon緞帶透明保護套、仿新月變身棒的自拍棍及無線遙控，加上收藏證書，難免叫一班美少女Fans心動。話說這套別注版全球限量10,000部，但香港實際只爭取到三百部配額，貨量不多情況下，有興趣的Fans應趁早預訂。



大概六角形的機身設計過於深入民心，一看便知是美圖手機的「DNA」，是故經歷幾代進化，來到M8還是捨不得大改，相比去年的M6，只差換上了畫面更大的5.2吋全高清AMOLED芒，以及機身加入了新興的3D玻璃元素，算是為賣相帶來一點新鮮感。



人物背景分層美化



當然，美圖手機能夠俘虜一眾女士們，從來不靠手機規格，而是可以將一張臉拍得格外動人，之後還可以把輪廓、五官逐一「大執」，過程中正好見證今天智能美顏有多厲害。話說回來，M8跟T8一樣裝有2,100萬像素主鏡頭及1,200萬像素前置鏡頭，後者所用的Sony IMX362感光元件跟大廠旗艦如HTC U11的主鏡頭同級，擁有F1.8大光圈及支援OIS光學防震，在昏暗環境自拍一樣見得人。



今回M8賣點是將人工智能應用於自拍層面，不但懂得分析性別、年齡及五官，還可進一步識別輪廓、臉部光線、膚色及頭髮等資訊，繼而針對性作出美化效果。除了人物主體，現在連背景都可以「美圖」一番，將天空變得更藍，草地看起來更青葱翠綠，同時，拍攝影片時還可以自選不同背景主題，既有繽紛圖案，亦可把自己換成黑白色調，不用後期製作，都可以營造出仿MV的畫面效果。