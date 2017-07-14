﻿中環店中店 潮歎韓啡

假如你喜歡韓國，又喜歡咖啡的話，必定聽過Coffee Exchange的大名，這家在韓國知名度極高的咖啡店，最近終於進駐香港，惟暗藏在韓星李英愛開設的護膚品專店裏面，少點眼力都找不着，但只要聞到那陣陣的咖啡香，你便知道自己去對了地方。 文：李泳烔 圖：黃幹文



Coffee Exchange目前在韓國連烘焙工場約有十家店舖，專門替不同機構度身訂造個性化Cafe，例如曾替BMW Korea開設電單車主題咖啡店Cafe Motorrad，亦與YG Entertainment合作搞BIGBANG主題Cafe。



三千方呎的香港總店位於人來人往的德輔道中，找到角落那小小入口後，還要落十多級樓梯才能進入店內。總店以Tiffany Blue為主色，原因是Coffee Exchange創辦人Junyong Lee認為香港咖啡店以女性客人為主，因此選用較女性化顏色。店中間設有咖啡吧枱，讓客人隨時可以看到咖啡師專業的一面。Junyong還特意為香港店設計了人參忌廉咖啡和紅絲絨朱古力咖啡，前者加入了正官庄的人參沖製，帶有啖啖甘味，配合奶沫，感覺還挺新鮮；後者加入了紅絲絨蛋糕味的粉末，凍飲賣相搶眼。



滋味漢堡輕食



除飲品外，新店亦提供一系列輕食，最令記者驚喜是霜降牛肉漢堡，厚切牛肉略煎後帶有濃濃油香，配搭牛油果和焗芝士蘑菇，層次感十足，伴碟薯條炸得香脆，滋味十足。提示一句，最抵食是柯打午餐，漢堡加上一杯咖啡和是日餐湯賣$128，錯過午餐時間，同樣配搭便要多花數十元！餐廳環境舒適，雲石餐枱是一流的拍照道具，食物款式不少，咖啡亦有一定質素，相信很快成為中環熱門蒲點。



Coffee Central by



Coffee Exchange



地址：中環德輔道中22號地庫



查詢：3793 3607