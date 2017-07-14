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﻿酒店餐廳 夏日限定美食

2017-07-14 列印
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  夏日炎炎，正是找個愜意涼快的地方飯聚的好時機！富豪九龍酒店旗下的美式意大利菜餐廳Mezzo及中菜廳富豪軒，現正推出期間限定美食，其中Mezzo的「美意滋味雙重奏」（推廣期至2017年8月13日），糅合兩國菜式的不同風格，例如馬里蘭蟹餅伴青瓜乳酪，選用鮮甜的蟹肉，配上芫荽、薄荷葉、紅洋葱、蛋黃醬、黑椒等調味料，味道豐富惹味。另一道烤牛扒沙律伴意大利香草醬，以黑安格斯牛柳入饌，伴以36個月巴馬臣芝士，再混合由多款香料製成的意式香草醬，大大提升牛肉的鮮味。

  中菜廳富豪軒則推出「時令瓜果美饌」（推廣期至2017年8月31日），以新鮮瓜果入饌，好像蘋果香醋肉桂脆斑球，就在香脆的石斑球上淋上以蘋果、香醋及肉桂製成的醬汁，非常開胃。

地址：尖沙咀麼地道71號

文：李泳烔

查詢：2313 8778/Mezzo

2313 8681/富豪軒
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