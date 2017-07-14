﻿智能新A8 巴塞登場

德國奧迪本周二（7月11日）在西班牙巴塞隆拿舉行首屆Audi Summit高峰會，全球共二千位傳媒及VIP參與其中，活動主角是以人工智能為號召的全新第四代A8旗艦，是全球首部配備第三階段自動駕駛功能的汽車。



文、圖：彭志揚（西班牙巴塞隆拿）



現場所見，全鋁製新A8較上代巨型，而且更加高身，換來更磅礡氣勢和更多的後排頭部空間，出入也更輕鬆，不會頂頭。車身一如以往分開短陣和長陣A8L（軸距長37mm）兩款。



引擎配搭暫時共有三款，3.0TFSI（340ps）、4.0TFSI（460ps）和6.0 W12（585ps），全部配用包括48 Volt電路和發電機連馬達在內的Mild Hybrid系統。四驅、AI智能電子懸掛和新增後輪轉向功能，據講提供超平穩、舒適和矯捷的操控本領。



最具話題的全新Audi AI系統，焦點是一套結合雷射掃描器（車頭）、雷達和鏡頭的「第三階段」自動駕駛裝置，當中Traffic Jam Pilot可於60km/h以下塞車環境全權取替駕駛工作；Parking & Garage Pilot可在無人駕駛下自動把車停泊至車位（司機在車外以手機遙控）。



AI智能裝置可在危險情況下，如車子正駛進十字路口時，自行延遲來電顯示。汽油快耗盡時可提示司機前往最接近的油站，以及提供各油站的即時油價資訊等，汽車變成了一位管家（或秘書）。



新A8今年秋季率先在德國上市，當地售價由90,600歐羅起。奧迪香港表示右軚新車最快可望明年底登陸本地。暫時未知有哪幾項智能駕駛系統可符合香港法例應用。