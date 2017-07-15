﻿明日開鑼 1折搶家品

3折家電
吸塵機、電風扇是家居必備恩物，Zoey說家電經常推陳出新，要做個入時主婦，必須精挑細選。今次HomeSquare推出多款折扣家電，低至3折發售，必是入貨好時機。其中Dyson三寶無線吸塵機、空氣淨化風扇及空氣淨化冷暖風扇原價合共$16,640，現在不用五千元，售價為3折左右，超抵！
筍貨低至$1
今屆家居折推出傢俬組合套裝優惠，低至3折，其他精選單品更以低於1折發售，非常吸引。特別推介有Puppy小狗椅，原價$600，現售$1，不過只限三件， 若要入貨必須於開售日一早到場。而意大利Trilogy餐枱1張連意大利Portofino餐椅6張是Zoey的另一心水，產自意大利，用料優質，現以1折發售，搬屋入伙一定要考慮。
Zoey入貨攻略
商場同期舉行GOGOVAN GO GO HOME活動，首200名顧客在HomeSquare場內的家居商戶消費滿$2,000，並透過智能手機應用程式登記宅配服務，即減$100，記住到顧客服務中心詢問，享用送貨優惠。
HomeSquare 第8屆香港家居折
日期︰7月16日（明）至8月16日（三）
地址︰沙田鄉事會路138號HomeSquare
查詢︰2634 0666