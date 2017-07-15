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﻿明日開鑼 1折搶家品

2017-07-15 列印
Dyson V6 Fluffy無線吸塵機 +Dyson座枱式智能空氣淨化風扇 +Dyson空氣淨化冷暖風扇 原價$16,640 優惠價$4,992（限量3套） 售賣店︰J Select
B&O Play A2藍牙喇叭 原價$3,388 優惠價$2,372（限量4件） 售賣店︰J Select
Gemini充電式2合1手提吸塵機 原價$1,498 優惠價$448（限量40件） 售賣店︰太平家庭電器
Strida 5.2摺合式單車 原價$6,500 優惠價$4,550（限量2件） 售賣店︰J Select
意大利Trilogy餐枱1張連 意大利Portofino餐椅6張 原價$99,800 優惠價9,980（限量1套） 售賣店︰Ulferts歐化傢俬
Glam Glass茶几 原價︰$20,800 優惠價$100（限量1件） 售賣店︰帝家設計
Puppy小狗椅 原價$600 優惠價$1（限量3件） 售賣店︰Magis
Kawaguchi枱、Hebe椅、Eben Oval咖啡枱、Mod 2座位沙發、LCW休閒椅 原價$33,790 優惠價$23,653（限量3套） 售賣店︰Marc James Design
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        美化家居為Zoey持家任務之一，自然不能錯過HomeSquare於明天（7月16日）開始的香港家居折，無論是大型傢俬、牀上用品又或是家電，特選貨品會有低至1折的優惠，更有限定數量的超抵家品，$1就有交易，大家即Check心水貨，鎖定目標喇！文︰Angel　圖︰陳鐵剛

3折家電

　　吸塵機、電風扇是家居必備恩物，Zoey說家電經常推陳出新，要做個入時主婦，必須精挑細選。今次HomeSquare推出多款折扣家電，低至3折發售，必是入貨好時機。其中Dyson三寶無線吸塵機、空氣淨化風扇及空氣淨化冷暖風扇原價合共$16,640，現在不用五千元，售價為3折左右，超抵！

筍貨低至$1

　　今屆家居折推出傢俬組合套裝優惠，低至3折，其他精選單品更以低於1折發售，非常吸引。特別推介有Puppy小狗椅，原價$600，現售$1，不過只限三件， 若要入貨必須於開售日一早到場。而意大利Trilogy餐枱1張連意大利Portofino餐椅6張是Zoey的另一心水，產自意大利，用料優質，現以1折發售，搬屋入伙一定要考慮。

Zoey入貨攻略

　　商場同期舉行GOGOVAN GO GO HOME活動，首200名顧客在HomeSquare場內的家居商戶消費滿$2,000，並透過智能手機應用程式登記宅配服務，即減$100，記住到顧客服務中心詢問，享用送貨優惠。

HomeSquare 第8屆香港家居折

日期︰7月16日（明）至8月16日（三）

地址︰沙田鄉事會路138號HomeSquare

查詢︰2634 0666
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