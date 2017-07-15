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﻿夢工場尋覓真愛

2017-07-15 列印
嘉特蓮與編劇拍檔暗生情愫。
在戰亂期間，究竟能否在夢工場尋找到真愛？
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　　《編寫美好時光》由才女導演朗舒菲執導，並由珍瑪雅德頓、森加芬、標尼菲、積赫斯頓、積蘭斯、海倫麥歌莉等眾星攜手演出。

　　故事講述二戰期間，倫敦飽受納粹德國大轟炸的摧殘，為了激勵士氣並鼓吹美國參戰，本是秘書的嘉特蓮（珍瑪雅德頓飾）被徵召為一部講述戰爭史上奇跡 ─《鄧寇克大行動》的政治宣傳電影編寫能打動女性的劇本。身為女編劇，嘉特蓮要面對職場上的男女角力；而身為有夫之婦，她更要抑制與編劇拍檔湯（森加芬飾）之間暗生的情愫，寄情電影製作……在戰火紛飛蔓延時，電影給予嘉特蓮無比力量，在夢工場中尋覓真我與真愛。文：Ki

日期：7月20日　片長：117分鐘

級別：IIB
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