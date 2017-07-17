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﻿Pop-Up Store眼鏡禮遇

2017-07-17 列印
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　　近年盛行主題Pop-Up Store，無論店舖或商品均別具特色。暑假剛開始，眼鏡連鎖店OPTICAL 88便聯同Ray-Ban，於太古城中心舉辦以音樂為主題的Pop-Up Store，由即日起至8月31日發售多款期間限定產品，當中獨家發售的Ray-Ban Flash Black系列固然不能錯過，另有由超平聚碳酸酯鏡片激光裁切而成的Blaze系列，是潮人入貨之選。精明消費族則不要錯過品牌的獨家禮遇，如購買指定成人款式眼鏡，可獲贈限量版旅行收納套裝；購買指定童裝款式眼鏡，更可獲贈小童背包一個。

文︰Angel

查詢︰2113 2363
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