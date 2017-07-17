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﻿髮廊星級服務登場

2017-07-17 列印
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　　每個人對剪頭髮的要求都不同，有人只需要十五分鐘快剪服務，有人卻希望擁有細緻完美的造型，而科技與手藝的結合，便是髮型界的最新潮流。由星級髮型師Kim Robinson主理的kr+，旨在提供與別不同的美髮造型服務，如加入創新的kr+ look look，讓客人從逾百張照片中找尋靈感，又會利用KR Face Matrix臉孔配對工具，為客人提供面形分析及髮型諮詢。此外更推出10天滿意保證，若然客人對完成髮型不夠滿意，即可在10天內回髮型屋免費重新打造髮型，認真夠貼心！文︰Angel

查詢︰2121 0118
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