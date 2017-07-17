﻿四十年功力 香江名鮑

以鮑魚揚名的富臨飯店，今年踏入四十周年，為隆重其事，特別推出四十周年懷舊菜譜，包羅歷年的經典菜式。創辦人楊貫一（一哥）更現身介紹，暢談飯店的歷史，以及那馳名中外的阿一鮑魚，是如何鑽研成功。 文：朝朗 圖：朝朗、星島圖片庫



創於1977年的富臨飯店，今年踏入四十周年，創辦人楊貫一（一哥）特別推出四十周年懷舊菜譜，每位$1,880，共有十道菜式，包羅阿一鮑魚扣鵝掌、魚翅灌湯餃、沙律煙鯧魚、古法鹽焗乳鴿、鮮蝦荷葉飯等名菜，讓大家回味歷年的經典菜式。



回顧四十年前的香港，那年頭不流行酒店高級中菜館，著名粵菜酒家像龍門、鑽石等都走大眾化路線，富臨開業主打高級菜式，只是當時食肆宣傳主要靠口碑及報章，要吸引名人富商來光顧談何容易，一哥說：「開業初期生意不理想，最熱賣是燒鵝，但盈利不足支撐下去。我認為必須賣鮑參翅肚才能翻身，但鮑魚來貨貴，心想這下不成功便成仁，姑且冒險一試。」



於是一哥花錢買鮑魚鑽研煮法，豈料邀請傳媒朋友試食，竟遭冷待拒絕。他沒有怪責對方，因自覺鮑魚真的做得不夠好，直至遇到生命中的貴人─梁伍少梅，他第一次品嚐對方烹調炭爐煮鮑魚，大為驚歎，「嘩！不得了，很香。」得這位社會名流指導下，一哥慢慢掌握煮鮑魚的竅門，一用炭爐取其高溫，二是不會為外觀而將鮑魚煮至發脹，三是用雞及排骨來燜鮑魚，絕不下帶鹹味的火腿。「我的鮑魚優點是香和軟滑，溏心且有鮑魚味。」



各地元首慕名邀請下廚



打響名堂後，機會來了，原來中國已故領導人鄧小平嗜吃鮑魚，於是北京釣魚台國賓館邀請一哥來教國賓館廚師烹煮鮑魚，好讓領導人都能品嚐這些美食。回港後，「一哥」遇到紫微斗數大師王亭之，後者是富臨飯店熟客，他預言：「你開始走運了。」大師的話成真了，數年間，一哥馬不停蹄出外表演，知名度急升，令富臨飯店名氣漸大，連台灣的前總統李登輝、法國總統、加拿大總理、意大利總統都慕名邀請他前去下廚。



獲獎無數的一哥早把藍帶等美食獎項視為錦上添花，他最感激是當年雪中送炭的恩人梁伍少梅，回想過去有不少辛酸，但做人和經營生意就像煮鮑魚，講究火候和耐性，機會來了，便有出頭的日子。



富臨飯店



地址：銅鑼灣告士打道255至257號信和廣場1樓



查詢：2869 8282