﻿西西里Siracusa 古洞奇景

意大利西西里島擁有迷人景致與海島風情，而其悠久的歷史和曾被不同國家統治的背景，更留下豐富的古蹟及文化，像在這個地中海最大島嶼的東南岸城市斜拉古（Siracusa），便找到滿佈歷史遺蹟的考古學公園，加上逾千年的教堂及展現古代特色的紙草博物館，確是古意盎然！



文、圖：韋利 鳴謝：Silversea



對於意大利西西里島，大部份人喜愛遊覽省會巴勒莫（Palermo）及另一城市陶美娜（Taormina），位於海島東部的斜拉古，或許較為陌生，但其實這個海港城市，昔日也曾有過繁華一面，除了在四、五世紀時曾成為西西里最大都市，遠至公元前八世紀，更已被希臘人列作殖民地，現在來到當地，仍到處可找到希臘人的古蹟，小城甚至因此而被聯合國教科文組織定為世界文化遺產。



我這次乘坐豪華郵輪銀魂號（Silver Spirit）暢遊地中海，當郵輪停靠斜拉古之時，便專誠到城中拜訪各個古蹟。首個目的地當然是大型的考古遺蹟尼阿波利考古公園（Parco Archeologico Della Neapoli），那裏原是個古化天然採石場的遺迹，據說希臘不少建築，都是由此地開採所得，站在偌大公園之內，不僅可看到滿山嶙峋巖石，旁邊更有建於公元前五世紀的希臘劇場，然而最引人注目的，還是遺址內一個巨大的天然洞穴，據說是十七世紀時因地震導致巖石崩塌所形成，由於形狀奇美，因而獲得天堂採石場的稱號。



現在走進高二十米、深五十米的深邃洞穴，不但可看大自然鬼斧神工，而由於洞穴內有極佳的迴音效果，不少遊人到此，更會在這被視為希臘神話人物耳朵的洞內高聲叫喊，甚至高歌一曲呢！



舊城區細意尋古



斜拉古由西西里本島和屬於舊城區的細小外島Ortygia所組成，遊畢在本島的考古公園，更可徒步越過小吊橋，繼續在舊城區細意尋古。舊城區的氣氛相對自在輕鬆，在狹小的街巷中穿梭，除可看到典雅卻又帶點頹唐的古老樓房，還可找到不少食肆和店舖置身其中，可別只顧在巷弄中流連，皆因不遠處便是外島中的地標，以在此出生的古希臘數學家阿基米德命名的阿基米德廣場。



廣場上那美輪美奐的大教堂，於七世紀時，便在公元前的雅典娜神殿原址上興建，教堂不但外表瑰麗，內裏的巴洛克風格的祭壇，同樣可觀。同樣值得細賞的，還有紙莎草博物館（Museo Papiro），繼續往外島的近海方向走，便是它的所在。不說不知，古時的斜拉古已長滿像蘆葦草的紙莎草，更曾是全歐最盛產紙莎草之地，只是利用此植物造紙的技術，要到十五、六世紀才慢慢傳入，現在來到小巧的博物館，除可認識紙莎草對當地歷史和文化帶來的影響，更可一睹利用紙莎草造成的小船和紙張藏品。



旅遊備忘



持特區護照或BNO護照前往意大利均毋須簽證。



查詢：2522 0033（意大利駐港領事館）







銀海郵輪（Silversea）在今夏至明年均備有眾多地中海郵輪之旅，其中10月7日出發的Silver Spirit意大利羅馬至摩納哥蒙地卡羅九天行程，會途經Trapani、Siracusa等西西里島城市之餘，亦會停靠馬耳他Valletta、意大利Sorrento、Portofino等地，入住海景套房，住宿連船上餐膳及船上娛樂，每位約52,260港元起。



查詢：www.silversea.com







網頁：www.italia.it（意大利旅遊局網頁）