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﻿新葡京酒店呈獻星級住宿禮遇

2017-07-18 列印
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　　澳門唯一擁有四間米芝蓮餐廳的新葡京酒店，今夏推出星級「京」喜餐饗住宿禮遇，讓大家在享受各項優閒設施之餘，兼大飽口福。此優惠有效期由即日至9月28日，凡於周日至周四入住高級客房Superior Room一晚，價格為3,988港元，即可於四間星級餐廳包括天巢法國餐廳、8餐廳、大廚或當奧豐素1890意式餐廳，任擇一間享用雙人精選晚餐，若於入住日期前十日訂房並確認付款，更可免付百分之十五的住宿稅項，非常超值，至於周五及周六每房則需另加500港元。

　　其姊妹酒店葡京酒店亦推驚喜優惠，包括以1,888港元入住西翼客房Lisboa Tower Room一晚連「不夜天Café」雙人自助早餐（只限周日至周四，周五及周六每房需另加300港元)，另加「葡國餐廳」雙人晚餐及兩杯精選美酒，若於入住日期前十日訂房並確認付款，同可享免付住宿稅項。文：遊加里

網址：www.grandlisboahotel.com、www.hotelisboa.com
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