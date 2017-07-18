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﻿維珍澳洲開通香港墨爾本線

2017-07-18 列印
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　　喜歡澳洲式陽光海灘及美食的朋友，又有好消息，因澳洲第二大航空公司維珍澳洲（Virgin Australia Airlines）本月初剛開通了首條直航香港的航線，由墨爾本直航往返香港，是現時第三間航空公司經營此航線，為隆重其事，該航空公司創辦人布蘭森（Sir Richard Branson）早前便乘搭了首航班機到港，率先體驗這暫新服務。新航線現每周營運五班墨爾本及香港的對開航班，包括星期一、二、三、四及六，採用空中巴士A330-200機隊營運，此客機的商務客艙曾屢獲業界好評，像最近才榮獲航空評級網站AirlineRatings.com頒發全球「最佳商務艙獎」，其2-4-2排列的經濟客艙亦被評為設計舒適。

　　至於商務客艙乘客以及維珍澳洲航空Velocity飛行常客計劃之合資格會員，若從香港出發，可使用設於香港國際機場一號客運大樓的香港航空貴賓室「紫荊堂」，如由墨爾本出發則可以使用阿提哈德航空的頭等艙與商務艙休息廳。文：遊加里

網址：www.virginaustralia.com
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