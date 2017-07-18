﻿良朋歡聚 私房滬饌

早前參與瑞士同學會聚餐，昔日同窗好友於君悅酒店設「聚舊宴」，精緻的上海私房菜，夾雜三兩道巧手粵菜，當中不乏鮮見的懷舊菜餚，滋味獨特，實在吃得不亦樂乎。文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：褚樂琪



是夜的頭盤有五道小食，賣相精緻。燻蛋蛋黃溏心、口感豐富且茶香四溢。醬油燜筍則將時令蘇浙筍尖先灼後炸，除去水份及苦澀味道，保存筍尖鮮甜細嫩的味道和質感。南京鹽水鴨鮮嫩微鹹，散發桂花芳香。粵式懷舊小食蜜汁明爐燒鳳肝惹味腍身，焦香四溢，這道古老的菜色製作繁複，先以質感柔軟的黃沙肝入饌，確保口感粉糯，配合混入麥芽糖的蜜汁，盡顯懷舊風情。最後，自家製的薄脆藕片是日式炸蓮根片（Renkon Chips）的變奏版，以五香粉提味，先灼後炸去除澱粉，藕片香脆輕身，是上佳的餐前小食。



精緻古早上海菜



鴉片焗魚頭是古早上海美饌，有說魚頭滋味無比，恰如嗜鴉片般沉迷；另一說法是魚頰肉吃罷後，其凹洞有如鴉片隱君子的模樣，因而得名。菜式用上俄羅斯深海庸鰈（Halibut）魚頭，加入大量葱半煎炸焗，葱油香氣從鮮甜細滑的魚頰慢慢滲出，肉質鮮美嫩滑。



滋補美食蝦籽扣烏參沿用澳洲黃肉參、高湯、葱油、紹酒入饌，更濃郁入味，黃肉參肉厚彈口，配合蝦籽同吃提升香氣。接下來的薺菜黃魚羹以樸實清香的薺菜、鮮嫩小黃魚及滑蛋炮製，魚羹鮮香嫩滑，甚有家常風味，值得一試。



Fifi最期待就是蒸炸臭豆腐，雖偶有在港吃炸臭豆腐，然而蒸臭豆腐卻只曾在上海和台灣嚐過，首次在港碰上，甚為驚喜。臭豆腐跟金華火腿絲和毛豆一同蒸煮，集鹹味、鮮香及臭於一身 ，口感細緻綿滑，是滬式民間小食的精髓。



是夜這頓滬菜盛宴，品味美饌之餘，更與好友相聚甚歡，心靈及味蕾均得到滿足。



君悅酒店



地址：灣仔港灣道1號



電話：2584 7068



收費：八道菜夜宴連私人廂房，每位$1,000。（十位起，須預訂）