﻿Tiffany & Co.可持續發展的故事

美國高級珠寶界先驅Tiffany & Co.，於上世紀已開始為可持續發展而進行連串相關計劃，在保護環境生態，以至保障發展中國家的工人權益等方面，已成功營造出正面的推動力。一趟走訪於比利時安特衛普與毛里裘斯兩地的鑽石旅程，讓大家感受到Tiffany Diamond隱藏的另一份愛。 文：Maisie Lau



圖：Maisie Lau、品牌提供



品牌早年已積極履行企業責任，例如曾促請美國內政部禁止興建威脅黃石國家公園生態的金礦場，以及致力促使美國參與《金伯利進程國際證書制度》等等。2000年，品牌正式成立Tiffany & Co. Foundation，藉着不同的項目企劃為保護世界陸地及海洋環境生態出力。為進一步於鑽石及珠寶行業推動Sustainable Development，品牌決定嘗試控制鑽石的供應鏈，遂成立了全資附屬公司Laurelton Diamonds。



一條龍營運提升質素



Tiffany & Co.鑽石及珠寶供應部的高級副總裁Andrew W. Hart，正是親手為品牌開創Laurelton Diamonds的話事人。設於安特衛普的Laurelton Diamonds Belgium BVBA，於2002年成立，主要業務是負責鑽石的供應鏈，從採購原石，分級、切割，以至打磨拋光等工序，都以「一條龍」的模式營運，這除可控制成本，更重要的是確保每一顆鑽石，均完全達到品牌的標準。



Andrew稱：「我們希望可進一步提升質素，以及更清楚生產過程，縱使如工廠環境及工人待遇等等，都是作為一家國際品牌必須關注的事，是以萌生成立附屬公司的念頭。」據Andrew指，現時品牌所選用的鑽石及寶石，六成來自自家生產，四成採購自已建立長久合作關係的供應商。至於黃金及銀，則會購自一家合作已久的「責任採礦」（Responsible Mining）礦場。未來的目標，當然是增加自家生產的比例。



毛島LDM廠房着重職安健



設於毛里裘斯的Laurelton Diamonds Mauritius（簡稱LDM）廠房，據悉是品牌於年前購入的一所舊工廠改建而成，現時員工約有275人，工作主要以鑽石打磨拋光為主，當中包括一支強大的品質監控團隊。



一如Laurelton Diamonds其他廠房的營運理念，此家工廠都是由當地的本土員工擔任管理工作。關注到員工的安全與健康，廠內不少地方都有張貼注意工業安全的告示，更特設提供免費午餐的飯堂及員工休憩玩樂設施。



員工生活富起來



品牌一直強調在發展中國家設廠，除了是商業計劃，同時亦希望因此惠及當地人民，讓他們藉着工作改善生活。已是資深工匠的Sohan，在加入LDM之前是位漁民，當初為了改善生活而轉行，成為第一代員工，他直言這些年來，此份工作換來了豐足穩定的生活，年前更為家人建築了一所舒適家園。



至於入職時間較淺的Jeet，由於工作表現出色，只花了約兩年時間，便獲晉升為高級工匠，他稱自認識了鑽石加工這行業，加上公司的培訓，讓他找到自己喜愛的工作。此外，Jeet的賢內助更是因同期加入公司而結識的，難怪他不諱言事業、家庭都在LDM建立起來。



舉辦鑽石探索學院示範工藝



品牌首次在大中華區舉辦「Tiffany & Co. Diamond Academy鑽石探索學院」。此學院現正於九龍圓方舉辦多項工藝示範，以及由專業鑽石鑑證師主講的座談會，學員更有機會參與當中的工藝示範，包括鑽石專業拋光（Professional Polishing）、鑽石分級（Diamond Grading）及鑽石鑲嵌（Diamond Setting）。品牌學院每日只接受限定的預約報名，有興趣參加者可電郵查詢及預約。



Tiffany & Co. Diamond Academy鑽石探索學院



日期：即日至8月15日（二）



時間：星期一至日10:00至21:00



地點：尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1062號店



查詢：HongKong.CustomerService@Tiffany.com