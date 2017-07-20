﻿高空賞朝鮮古陵

韓國京畿道的水原華城，本是朝鮮時代的古陵，被長約五公里的城牆包圍着，盤踞於山丘，因優秀設計早前已被列作世界文化遺產，除近觀，現時最熱門玩法是乘坐熱氣球，於百米高空俯瞰其巍峨全貌！



文、圖：Rachel 鳴謝：HK Express、韓國觀光公社



水原華城（Hwaseong）是朝鮮時代正祖大王於1794年建造，用作安葬列代先王，而為保護古陵，他當年命人於四周打造了長約五千七百米的厚城牆，並建有四大城門及多個射擊口，以重兵看守。至於此陵之所以特別，除歷史背景，還因其建造技術於當時來說，屬非常科學化，包括使用滑輪起重機搬運巨石，因此古陵建得美輪美奐。雖然後來經連場戰爭，大部份城牆已被毁掉，在1975年被陸續重建後，古陵昔日面貌已大致回復，盤踞山丘，威武再現！



熱氣球上俯瞰城內外



古陵巨大，要看全貌，唯一方法是由高空俯瞰，去年水原華城的蒼龍門（東門）側，便推出了乘熱氣球飛天賞古陵的玩意Flying Suwon。熱氣球為定點高空飛行，有巨大的齒輪及粗鋼線接連着，氣球內注滿氦氣，當齒輪鬆開時便會緩緩上升，因應風勢而停留於七十至一百五十米高空之間。筆者試玩那天，便因風大只能升空至約七十米，我們站在懸掛於氣球底下的巨大環狀吊籃上，此高度已足夠將古陵一覽無遺了。



延綿不斷的城牆，包圍着中間大片青綠陵園，四座華麗城門聳立四邊，飛簷走脊，由高空看輪廊更是突出！細看下，連遊人的身影亦能模糊看見，城牆四圍建滿矮民居，延伸至遠方的天際線，則是新城區所在，如此一舊一新，如同時置身於兩個不同時空，非常特別。只是偶然大風吹來，那種半天吊搖晃不定的感覺，則有點嚇人，畏高者要留意了！



Flying Suwon



地址： 京畿道水原市八達區水原華城（蒼龍門停車場一帶）



時間： 09:30-21:00



費用： 成人約125港元，十八歲或以下約104港元至118港元。



交通： 乘坐首爾地鐵1號線至水原（Suwon）站，再轉乘巴士至華城行宮下車



網址： www.swcf.or.kr