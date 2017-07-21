﻿OMEN by HP 電競新浪潮

3香港舉辦的「香港競XP」才剛告一段落，本周HP便推出了一系列全新的電競產品，更選址剛開幕的電競主題酒吧Versus Stadium發佈新品，下月更有政府舉辦的重頭戲「香港電競音樂節」，各位Game迷試完新產品又要準備朝聖，完全無得停！文：Anna 圖：黃頌偉、B1807



外置顯示卡助電腦升級



愈來愈多電腦品牌力谷電競產品，就連一向專注於商務用家的HP，早前亦一口氣推出三款OMEN by HP電競產品，其中電競Notebook分別有15吋及17吋兩個Size，合共六款型號，機身及鍵盤就用上黑紅配色，加上纖維紋理與金屬拉絲設計，型格十足。新機更換上120 Hz 72%色域的IPS電競級屏幕，搭配NVIDIA的G-SYNC技術，可提升遊戲流暢度。另外還配備全新的26鍵無衝鍵盤、DTS Headphone X支援及B&O揚聲器，手感及音效同樣到位。



發佈會上還有個睇落方方正正的盒子，原來是OMEN by HP Accelerator外置顯示卡，只要將OMEN by HP Accelerator連接到支援Thunderbolt 3的Windows 10電腦，即刻可以將普通電腦變成電競級數。OMEN by HP Accelerator機身設有USB 3.0 Type-A、USB Type-C、兩個HDMI及一個RJ-45插口，擴充功能強勁。用家可選擇獨立購買機殼及火牛，再自行配搭顯示卡、硬碟和SSD，又或直接選擇配備NVIDIA GeForce GTX1060及1TB硬碟的版本，簡單將家中電腦升級，投入電競潮！



OMEN by HP 15遊戲筆記簿電腦



處理器：第七代Intel Core i5或i7



顯示卡：NVIDIA GeForce GTX1050（2GB或4GB GDDR5）



屏幕：15.6吋FHD



系統：Windows家用版



記憶體：8GB或16GB DDR4



體積：388.5×275.5×24.8mm



售價：$10,499、$13,999（另有17吋型號，售價$11,499起）



查詢：www.hp.com.hk



同場加映：全港首家電競賽吧



當日發佈會選址剛開幕不久、全港首家以電競為主題的酒吧Versus Stadium舉行，而主力在香港推動電競賽事的Cyber Games Arena（簡稱CGA）更是酒吧合作單位之一。CGA聯合創辦人之一的Ryan Chow早前現身介紹新場地的概念：「我們希望有個固定場地，讓電競選手與Fans作直接交流，新場地除會舉辦『明星賽』外，亦希望讓各級玩家有機會一展身手，例如每晚邀請現場人士上台組隊打電競，輸的一隊就可能罰飲酒。」據觀察，賽吧內除有寬闊的電競舞台之外，更有不少屏幕，方便現場人士觀戰。另外賽吧亦提供一般酒吧流行的熱門玩意如Beer Pong等，以免悶親對電競不熟悉的客人，服務全面！



