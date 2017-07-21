﻿東瀛名食 走地雞料理

不少旅客遊覽日本九州宮崎，都會一嚐日式居酒屋塚田農場Tsukada Nojo的走地雞料理，經過烤香的雞肉嫩滑彈牙，吃後令人念念不忘。最近品牌進駐尖沙咀海港城，開設首家香港分店，一室和式格局，分成燒烤、酒吧及海景用餐區，後者裝上落地大玻璃，客人用餐時，還可把維港美景盡收眼簾。 文、圖：朝朗



來自九州宮崎的日式居酒屋塚田農場Tsukada Nojo，在當地自設走地雞農場，於東京、大阪、福岡、北海道等地開有逾二百家分店，更先後進軍新加坡、印尼，香港店則開業不久，新店把總店招牌菜式都搬過來，同樣主打炭燒走地雞肉和招牌美人鍋。店內雞肉從九州宮崎直送，師傅收到柯打後用備長炭烤香，經簡單調味奉上，入口嫩滑彈牙，那份濃濃炭香很誘人，難怪一眾客人吃得津津有味。



養顏美人鍋物



必試還有美人鍋，因湯底加入了豐富骨膠原而得名。每日用大量雞骨花八小時以上熬成湯底，再冷卻凝固變成奶白色，有柯打才煮融，加入蔬菜、雞肉、手製雞肉丸等灼熟享用，湯底可選美人牛肉鍋或美人番茄鍋等，份量足夠兩人分享。除鍋物外，也有健康及低卡路里的美人卷，賣相恍如米紙卷，以透薄和式米紙包裹新鮮蔬菜、肉類或海鮮，推介鰻魚忌廉芝士、吞拿魚長芋及雞肉炸茄子餡料，風味各有不同。



即製沙律最受女士歡迎，例如海鮮刺身沙律、三文魚牛油果沙律等，適合作午餐品嚐。香港店特設午市套餐及下午茶組合，午市套餐每份由$98起，包括沙律、飲品連拉麵、炸雞定食、DIY壽司御膳或美人鍋；兩人用下午茶組合（$348）包括三款甜品，可選招牌美人卷、美人甜卷等，配以日本櫻花煎茶、焙茶等享用。



塚田農場Tsukada Nojo



地址：尖沙咀海港城海運大廈2樓



OTE202號舖



查詢：2467 0777