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  • 2017年7月22日 星期六
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﻿即日開催三折童裝潮袋

2017-07-22 列印
Prada藍綠色印花Clutch 原價$2,000 優惠價$600
Prada粉藍色印花Clutch 原價$1,900 優惠價$570
Moschino粉藍色Clutch 原價$6,800 優惠價$2,040
Marc Jacobs深藍色化妝袋 原價$1,250 優惠價$375
Prada粉藍色印花小手袋 原價$2,500 優惠價$750
Moschino熊仔圖案藍色背囊 原價$4,900 優惠價$1,470
Moschino熊仔圖案藍色背囊 原價$4,900 優惠價$1,470
5 Preview紅色連身裙原價$1,380 優惠價$414 Longchamp藍色手提袋原價$700 優惠價$210 Valentino 紅色窩釘高跟鞋原價$7,700 優惠價$2,310 小童:Burberry白色長袖Tee原價$800 優惠價$240
Marc Jacobs 雙色動物紋平底鞋 原價$2,890 優惠價$867
Tory Burch 黑色平底皮鞋 原價$2,900 優惠價$870
Marc Jacobs動物圖案拼貼設計拖鞋 原價$1,990 優惠價$597
Tory Burch紅色拖鞋 原價$1,650 優惠價$495
Tory Burch藍色拖鞋 原價$1,650 優惠價$495
Fendi粉紅色童裝裙 原價$1,700 優惠價$510
Burberry深藍色長袖Tee 原價$800 優惠價$240
MSGM彩色橫間童裝褲 原價碼$1,250 優惠價$375
MSGM藍色底豹紋童裝裙 原價$2,050 優惠價$615
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        作為時尚女性，當然要經常置裝。精明靚太Zoey不時留意名牌減價，好似Twist於暑期就進行夏日大優惠，由今日（7月22日）開始，更會推出精選三折貨品，包括名牌手袋、背包、卡片套、鞋履及衣飾，而且更有不少潮牌童裝，順手幫埋囝囝入貨。

名牌激安開倉

　　Twist今次推出的三折優惠有不少是受歡迎的名牌，包括Prada、Marc Jacobs和Kate Spade等，Zoey的頭號心水推介是Longchamp手提袋，款式實用，平日出街一定啱用，現只售二百多元，當然是精明入貨首選！另外，Zoey特意搜羅Prada小手袋及Clutch，時尚又易襯衫，且數百元就有交易。

斯文鞋Casual款俱備

　　女人無時無刻都要買鞋，今次Twist就備有多款斯文款式，返工見客都永無失禮，折後數百元，值得入貨。出門想穿得Casual一點，一雙平底涼鞋舒適又易襯，如Tory Burch潮拖，不用$500即有交易！

抵入童裝

　　Zoey常說小朋友大得快，揀衫價錢不可以太貴，否則太浪費。不過今次遇上潮牌童裝三折優惠，連Zoey也說非入手不可，好似Burberry長袖Tee折後只售二百多元，跟一般Fast Fashion連鎖童裝價錢相若，不過數量有限，一定要快手。

Zoey入貨攻略

　　Twist為名牌Select Shop，而且是連鎖店，基本上分店的減價折扣一致，不過每間分店的貨品種類略有分別，較大型及齊貨首推尖沙咀美麗華廣場、新太陽廣場及銅鑼灣wtc more店舖，店內連男女裝、童裝都有較多選擇，尤其童裝，呎碼比其他分店齊全。

Twist

地址︰

尖沙咀美麗華廣場二期170號舖

尖沙咀新太陽廣場地庫B02至03舖

銅鑼灣wtc more P110至113號舖

查詢︰2577 9323
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