﻿即日開催三折童裝潮袋

名牌激安開倉
Twist今次推出的三折優惠有不少是受歡迎的名牌，包括Prada、Marc Jacobs和Kate Spade等，Zoey的頭號心水推介是Longchamp手提袋，款式實用，平日出街一定啱用，現只售二百多元，當然是精明入貨首選！另外，Zoey特意搜羅Prada小手袋及Clutch，時尚又易襯衫，且數百元就有交易。
斯文鞋Casual款俱備
女人無時無刻都要買鞋，今次Twist就備有多款斯文款式，返工見客都永無失禮，折後數百元，值得入貨。出門想穿得Casual一點，一雙平底涼鞋舒適又易襯，如Tory Burch潮拖，不用$500即有交易！
抵入童裝
Zoey常說小朋友大得快，揀衫價錢不可以太貴，否則太浪費。不過今次遇上潮牌童裝三折優惠，連Zoey也說非入手不可，好似Burberry長袖Tee折後只售二百多元，跟一般Fast Fashion連鎖童裝價錢相若，不過數量有限，一定要快手。
Zoey入貨攻略
Twist為名牌Select Shop，而且是連鎖店，基本上分店的減價折扣一致，不過每間分店的貨品種類略有分別，較大型及齊貨首推尖沙咀美麗華廣場、新太陽廣場及銅鑼灣wtc more店舖，店內連男女裝、童裝都有較多選擇，尤其童裝，呎碼比其他分店齊全。
Twist
地址︰
尖沙咀美麗華廣場二期170號舖
尖沙咀新太陽廣場地庫B02至03舖
銅鑼灣wtc more P110至113號舖
查詢︰2577 9323