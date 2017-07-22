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﻿Summer Hot！夏日齊Jam 音樂交流賽

2017-07-22 列印
古典樂－鋼琴比賽會分別六個年齡組別，演奏時間約為2分鐘至6分鐘，須視乎組別而定。
流行樂組的參賽者可選鼓樂、結他和Ukulele等樂器作表演工具。
兒童流行鼓樂組適合12歲以下的組別。
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        音樂可以啟發創意，同時也能提高藝術情操，趁着暑假，若你身懷好本領，不妨參與坊間的音樂比賽，與志趣相投的朋友互相交流，推動音樂文化。

文︰Angel　圖︰黃幹文

Guest Model︰Michael Wong

Special Thanks︰

Paul & Phoebus@Parsons Music

　　踏入暑假，坊間的音樂藝術活動亦正式展開，其中較大型的就有柏斯音樂基金會主辦的柏斯音樂節，當中包括流行音樂、古典樂等比賽項目，讓年輕人發揮所長。流行樂組的參加者年齡分為兩組，兒童組別須為12歲或以下人士，而青少年組別則為25歲或以下人士；至於鋼琴組則會分為六個組別。另比賽項目有流行樂、鋼琴及管弦樂等不同項目，適合不界別朋友參加。

　　比賽除考驗參賽者的技巧及演繹力，亦能考驗團隊精神，例如流行樂比賽設有青少年彈唱組，可自組最多3人組合，而其中一位參加者可使用結他、Ukulele、數碼鋼琴或電子琴作為伴奏樂器。比賽詳情及日期每個組別皆有不同， 有興趣的話不妨上官方網址瀏覽相關細節。

柏斯音樂節

截止報名日期︰7月31日　查詢︰3150 0375

網址︰event.parsonsmusic.com.hk/

周日音樂活動

　　天水圍T Town特別準備了以夏日為主題的嘉年華，活動結合音樂元素，聯同人氣歌手許廷鏗、胡鴻鈞及樂團等，藉着音樂傳遞活力訊息，是親子活動的好選擇。

T Town仲夏同樂日

活動日期︰7月23日（明）　時間︰下午2時至3時

地址︰天水圍天華路30及33號T Town　查詢︰2122 9000
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