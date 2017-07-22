﻿Summer Hot！夏日齊Jam 音樂交流賽

音樂可以啟發創意，同時也能提高藝術情操，趁着暑假，若你身懷好本領，不妨參與坊間的音樂比賽，與志趣相投的朋友互相交流，推動音樂文化。



文︰Angel 圖︰黃幹文



Guest Model︰Michael Wong



Special Thanks︰



Paul & Phoebus@Parsons Music



踏入暑假，坊間的音樂藝術活動亦正式展開，其中較大型的就有柏斯音樂基金會主辦的柏斯音樂節，當中包括流行音樂、古典樂等比賽項目，讓年輕人發揮所長。流行樂組的參加者年齡分為兩組，兒童組別須為12歲或以下人士，而青少年組別則為25歲或以下人士；至於鋼琴組則會分為六個組別。另比賽項目有流行樂、鋼琴及管弦樂等不同項目，適合不界別朋友參加。



比賽除考驗參賽者的技巧及演繹力，亦能考驗團隊精神，例如流行樂比賽設有青少年彈唱組，可自組最多3人組合，而其中一位參加者可使用結他、Ukulele、數碼鋼琴或電子琴作為伴奏樂器。比賽詳情及日期每個組別皆有不同， 有興趣的話不妨上官方網址瀏覽相關細節。



柏斯音樂節



截止報名日期︰7月31日 查詢︰3150 0375



網址︰event.parsonsmusic.com.hk/



周日音樂活動



天水圍T Town特別準備了以夏日為主題的嘉年華，活動結合音樂元素，聯同人氣歌手許廷鏗、胡鴻鈞及樂團等，藉着音樂傳遞活力訊息，是親子活動的好選擇。



T Town仲夏同樂日



活動日期︰7月23日（明） 時間︰下午2時至3時



地址︰天水圍天華路30及33號T Town 查詢︰2122 9000