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﻿控油潔淨 盛夏美肌

2017-07-24 列印
■Aki肌膚亮麗，對護膚別具心得。
(左)Dr.G A-Clear Foam Cream $180 潔面乳加水後能產生細綿泡沫，以去除堵塞毛孔的污垢及多餘油脂。 (中)Laneige Mini Pore Double Clearing Cleansing Foam $120 潔面泡沫混入了松樹針葉精華及扁柏精華，潔面後可令肌膚水油平衡狀態得到明顯改善。 (右)Laura Mercier Flawless Skin Balancing Gel Cleanser $280 含燕麥滋養複合物及洋甘菊萃取成份，具軟化肌膚及深層滋潤
(左)THREE Aroma Lotion U&R $425 配方中加入了黃瓜果實萃取精華及迷迭香精油等成份，具補濕及潤澤功效。 (中)RMK Skintuner Cooling Gel $320 添加了酸橙果皮精華及山桑子精華，可預防缺水現象。 (右)Origins GinZing Energy-Boosting Treatment Lotion Mist $200 混入人參、咖啡因及甘油等成份的面部噴霧，同時帶有葡萄柚及檸檬等清香，尤其適合夏天使用。
Innisfree Jeju Volcanic Color (左)Clay Mask Refining $65 面膜以濟州島獨有火山岩渣為主要成份，具強效的皮脂吸附力及去除污垢能力。 (中)Sassou Deep Cleansing Clay Mask $680 日本千年海泥可鎮靜肌膚及平衡油脂分泌。 (右)Fresh Umbrian Clay Purifying Mask $510 專利成份意大利白泥備有深層清潔及排毒淨膚的作用。
PETERTHOMASROTH (中)Cucumber Gel Mask Extreme De-Tox Hydrator $480 啫喱狀面膜集青瓜保濕精華、洋甘菊精華及透明質酸於一身，可助鎮靜肌膚。 (左)Origins Flower Fusion Raspberry Refreshing Sheet Mask $23/1片 以覆盆子精華為面膜主要成份，敷上後散發出陣陣的果香。 (右)Fancl Cool Balancing Mask$280/6片 內含質感清涼的美容液，既可保持
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        時值盛夏，高溫加上潮濕天氣，令肌膚經常滿面油光，甚至出現泛紅及炙熱等情況。想趕走面上的悶熱不適，重獲淨肌？今期特別請來甜美藝人陳綺雯（Aki），教大家做好潔淨控油的美肌對策，給肌膚注入清爽涼意！

文：張琬雯　圖：黃幹文

模特兒：Aki Chan陳綺雯 化妝：Jan Chan（Annie G.）

髮型：Eric Chow（XENTER Hair Salon）

服裝：tout a coup & Whistles

清潔護理

　　來到炎夏，肌膚經常受到汗水與油脂分泌增多的困擾，最好先使用性質溫和的卸妝產品清除面部妝容，再以呈泡沫或啫喱狀的潔面產品進行基本清潔程序。

美肌「涼」品

　　氣溫持續飆升，可考慮給面龐噴灑質感清爽的保濕噴霧，為肌膚帶來涼快醒神的感覺。

深層淨化

　　要徹底去除面上過盛油脂，可定期使用泥狀潔淨面膜，又或是具去角質功效的潔面產品，來做好深層清潔的護理。

紓緩保養

　　肌膚因過度暴曬而出現泛紅及炙熱等不適癥狀，要解決以上問題，最好就是借助具紓緩功效的面膜或修護產品，為肌膚進行鎮靜降溫。

Dr.G2505 5023

Fresh2539 0789

Innisfree3758 2988

Laneige2110 1761

Laura Mercier2157 0729

Origins3188 1826

RMK2865 0941

Sassou2367 8799

THREE2833 2478

Fancl8223 2625

PETERTHOMASROTH3105 0053
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