﻿控油潔淨 盛夏美肌

文：張琬雯 圖：黃幹文
模特兒：Aki Chan陳綺雯 化妝：Jan Chan（Annie G.）
髮型：Eric Chow（XENTER Hair Salon）
服裝：tout a coup & Whistles
清潔護理
來到炎夏，肌膚經常受到汗水與油脂分泌增多的困擾，最好先使用性質溫和的卸妝產品清除面部妝容，再以呈泡沫或啫喱狀的潔面產品進行基本清潔程序。
美肌「涼」品
氣溫持續飆升，可考慮給面龐噴灑質感清爽的保濕噴霧，為肌膚帶來涼快醒神的感覺。
深層淨化
要徹底去除面上過盛油脂，可定期使用泥狀潔淨面膜，又或是具去角質功效的潔面產品，來做好深層清潔的護理。
紓緩保養
肌膚因過度暴曬而出現泛紅及炙熱等不適癥狀，要解決以上問題，最好就是借助具紓緩功效的面膜或修護產品，為肌膚進行鎮靜降溫。
Dr.G2505 5023
Fresh2539 0789
Innisfree3758 2988
Laneige2110 1761
Laura Mercier2157 0729
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