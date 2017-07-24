﻿控油潔淨 盛夏美肌

人人做低頭族的年代，雙眼緊盯智能手機或平板電腦，令人以為印刷媒體沒落，其實大錯特錯。昨天八號風球除下，大批市民湧去灣仔會展，參加書展，掃入自己心愛的書籍，當中有不少家長帶着子女一同前往，選購好書。人們以行動說明，要學好語文，不能不看書；要掌握深度知識，更加要看專門書籍；要取得豐富的娛樂，消閒書籍琳琅滿目；家長想子女正常成長和學業向好，更加不能不讓子女多看各類書籍。 一連七日的會展書展，昨天周日是高潮，怎知洛克忽然吹到，昨早掛上八號風球，會展被迫暫停書展。到下午改掛三號風球，書展重開，書迷紛紛出動，從四方八面湧去會展，人龍一直申延至灣仔天橋的港鐵站出口，場面墟冚，即使要等兩、...

2017-07-24