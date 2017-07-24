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﻿荷李活品牌登澳門

2017-07-24 列印
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　　美國護膚品牌Baszicare一向深受荷李活明星名人歡迎，早前品牌正式衝出美國，登陸澳門美高梅酒店，開設其亞洲首家專門店。店舖以香檳金色及天然雲石為主，配以華麗簡約的水晶吊燈，凸顯其高貴氣派。產品方面，選用天然草本配方如靈芝、當歸、蜂王漿作主要成份，有助增加皮膚的自癒能力，又不容易致敏。特別推介全新登場的再生刺玫果美白系列，有助促進循環及減淡色斑。除了到澳門現場選購，亦可登入網上商店入貨。文︰Angel

查詢︰www.baszicare.com.hk
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