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﻿韓遊達人新書推介

2017-07-24 列印
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　　香港人熱愛旅行，是減壓，是放鬆，也是增廣見聞，難怪今年書展亦以旅遊做主題。提到旅遊，又怎能不提時下極多年輕人追捧的旅遊目的地—首爾呢？韓遊達人Natasha今月乘機推出《NATASHA LAM首爾吃貨生活2》，在書中親身推介超過70間首爾特色咖啡室及甜品店，當然不少得美味到極的甜品推介，女生們一定看得興奮，大家逛書展時不妨留意！文︰Angel

查詢︰5987 9964/

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