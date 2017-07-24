﻿率先試！東京奇蹟之班戟

每有過江龍食店抵港，勢必掀起排隊熱潮，最新一員是來自東京的FLIPPER'S，主打班戟被譽為「奇蹟之班戟」，皆因其有如梳乎厘般輕盈鬆軟的質感，成功俘虜萬千少女心。新店將於本周五（7月28日）正式開業，記者日前率先試食，為大家逐一介紹多款特色班戟！文：甘偉丁 圖：黃幹文



去年7月於東京下北澤起家的FLIPPER'S，短短一年內已在當地（自由之丘、吉祥寺及名古屋）擁有四間分店，人氣十足，是不少港人遊日必到聖地。餐廳最近由本地時裝品牌i.t引進，於其i.t blue block概念旗艦店內開設首家海外分店，粉絲從此無需遠赴東京，都能隨時朝聖，實在方便。



被譽為「奇蹟之班戟」的招牌名物，每口都有如空氣般輕盈鬆軟，皆因用料講究，以日本高低筋麵粉、廣島雞蛋、北海道40%重忌廉及加拿大楓糖漿等調成粉漿，食客即點即煎，每塊需時約二十分鐘，才能煎出如此美味的班戟。



香港店餐單跟足日本店，據悉日本店其實只分別供應兩款甜、鹹味班戟，以及期間限定的口味，但來到香港，為了讓更多食客試到不同口味，便將原本時令的綠茶紅豆及榛子朱古力焦糖香蕉口味也加入餐牌之中，不需依照時令就可試勻各式班戟，實在是香港人的福音。記者最愛原味班戟，面層配以北海道奶油及灑上糖霜，以兩支叉子將其輕輕擘開時，已感受到其鬆軟無比的輕身口感！細細輕嚼，每一口盡是香濃嫩滑的幸福感，實在忍不住大叫好味！



鹹食厚實飽肚



新店另設期間限定的蜜瓜班戟，選用宮崎溫室蜜瓜配搭，每客均備有六塊蜜瓜，清新香甜，加上以蜜瓜製成的雪葩，與班戟同吃份外夾配。總廚表示開店初期，蜜瓜班戟每天只會供應三十份左右，想吃就要早點排隊，至於日後亦會因應生果的時令推出不同的期間限定班戟。



介紹了各式女生最愛的甜班戟，那不嗜甜的男生又有甚麼選擇？不妨試試煙肉煎蛋班戟及三文魚牛油果班戟，這兩款鹹食嚴選日本全粒麥粉煎成，口感較甜班戟厚實，既健康又帶有飽肚感，相信定必可滿足男士們的胃口！



FLIPPER'S



地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場6樓i.t blue block



查詢：2367 2133