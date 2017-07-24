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﻿《壞蛋獎門人3》 主題房75折優惠

2017-07-24 列印
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　　暑假想避開外遊人潮，不妨留港消費度假。香港諾富特酒店聯乘《壞蛋獎門人3》，為一眾迷你兵團粉絲推出「壞蛋獎門人3家庭特惠房」，即日至10月7日（六）於雅高酒店官網進行預訂，可享房價75折優惠，低至每晚$1,000。預訂房間及早餐，每房更可攜同最多兩位12歲以下小童免費享用自助早餐，以及免費使用酒店設施如24小時健身室、室外游泳池及兒童泳池等。酒店還會為12歲以下小童住客送上迷你兵團限量版拖鞋一對，非常細心！

　　凡訂房客人均有機會入住全港首間Minions主題房（圖），惟數量有限，需視乎入住當天供應安排。另外每逢周末，每位成人如惠顧酒店餐廳Le Café的2.5小時海鮮生蠔自助午餐（原價成人$288起，小童$178起），隨行一位12歲以下小童可享免費品嚐，屆時小朋友更可免費參加小廚神PIZZA製作班！文：Anthony

地址：灣仔謝斐道238號

　　　香港諾富特世紀酒店

訂房：2598 8888/

　　　www.accorhotels.com/3562

訂座：2598 9869（Le Café）
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