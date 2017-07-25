﻿美食大解放 墨爾本鮮味行

有「美食之都」稱譽的墨爾本（Melbourne），市內頂級食肆林立，而且以新鮮為賣點，從早餐至晚膳菜式，都能吃到好口碑的食物，叫人迷戀這種吃的幸福。



文、圖：Rachel 鳴謝：Qantas Airways、Visit Victoria、Tourism Australia



Proud Mary 天然咖啡香



對澳洲人來說，尤其是居住在墨爾本這優閒城市，一天三餐，對早餐的要求可說愈來愈高，當地不少高質素的餐廳都是專營早餐及Brunch，其中一家是開設於市中心外圍、由舊工廠大樓改建的Proud Mary。餐廳位置雖不算方便，不少上班族卻會特意開車過來，吃個醒神早餐再上班，因此天剛亮，當四周還是靜悄悄時，店前已排了長人龍。



推開木門，咖啡香混上多士的香烤味飄來，喚醒了惺忪靈魂，食欲繼而湧至。餐廳於2009年開設，店主人Nolan Hire對咖啡極執着，經常走訪各地的咖啡豆產區如巴西、埃塞俄比亞及哥倫比亞等，遇上頂級咖啡豆便會直接向農民購買，省掉了中間成本，助人又自助。這些精選咖啡豆往往成為餐廳的特別推介。食物則有各款多士、煎蛋、熱香餅及沙律等，份量十足，用料新鮮，簡簡單單已極美味。餐廳亦會不時推出新嘗試，如於多士中加入咖喱角，成為Indian French Toast（售約72港元），竟出奇相配。



Ricky & Pinky 創意廣東菜



有時候思鄉病發，簡單如一碟菜心或一碗老火湯，的確可令胃口重開。墨爾本其實有不少香港人居住，像區內老牌酒店The Builders Arms Hotel最近增設的中菜館Ricky & Pinky，便找來了香港廚師Archan坐鎮，別看她年紀輕輕，做廣東菜卻有一手，尤其愛於傳統中加入創新元素，讓人耳目一新。像Archan推介必嚐的糯米飯，無論糯米及臘腸塊都經香煎，因此吃來啖啖香脆，非常特別。



Ricky & Pinky



地址：211 Gertrude St, Fitzroy, Melbourne



時間：12:00-23:00（星期一至三開17:30）



電話：61 3 9417 7700



網頁：buildersarmshotel.com.au/bar-bistro



The Kettle Black 絕讚熱香餅



出外旅遊為求放鬆，有甚麼幸福過睡到自然醒？還可將早、午餐化為一餐Brunch解決，非常划算！論墨爾本近年人氣Brunch之選，不能不提The Kettle Black，開張三年，不但當地居民，就連旅客亦紛紛慕名光顧。



食物方面，麵包及蛋糕俱是餐廳自家製，簡單如一塊多士，抹上牛油果或綠茶鹽同吃，已是極品，因這裏的食材多由區內的農場直送，怎會不新鮮？若沒心水，建議你必要一試鎮店名物熱香餅（售約125港元），其大如圓盤，非常厚身，面層鋪滿當造的藍莓、士多啤梨及各種果仁，配合濃滑忌廉及糖漿吃，啖啖鬆化香軟，好吃之極，只是份量實在大，最好二人分享。



The Kettle Black



地址：50 Albert Road, Melbourne



時間：07:00-16:00（周末及公眾假期開08:00）



查詢：61 3 9088 0721



網頁：www.thekettleblack.com.au



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照前往澳洲均須簽證，一般旅客可經網上申請電子簽證，費用20澳元（約115港元）起。



網頁：www.border.gov.au（澳洲領事館）



Qantas Airways（澳洲航空）香港直航來回墨爾本，經濟客位票價5,500港元起，未連稅項及相關附加費。



網頁：www.qantas.com



www.visitvictoria.com（Visit Victoria網頁）



www.australia.com（Tourism Australia網頁）