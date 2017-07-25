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﻿馬達加斯加扶貧之旅

2017-07-25 列印
■本地自發組織的扶貧旅行團，到訪馬達加斯加山區村落。
■馬達加斯加位於非洲東南部近印度洋的島嶼。
■馬達加斯加的駝峰牛已完全融入人民的生活、交通與飲食中。
■生態旅遊和農業是馬達加斯加的核心經濟支柱及產業。
■除了派發物資，更重要是和當地人建立友誼。
■喜見當地仍有不少用人力拉動的黃包車。
■猴麵包樹樹幹非常粗，直徑可達7至11米，有些更要幾十個人手拉着手才能合抱一圈。
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  旅遊除了觀光、血拼Shopping、跑馬拉松等之外，還有很多形式，本地一群志同道合的導遊、攝友和義工，組織了一個扶貧旅行團，目的是到世界各地較落後的地方，拍攝當地風景之餘，更親力親為參與扶貧工作。

  今年4月初，扶貧旅行團便到訪位於非洲東南部近印度洋的島嶼國家─馬達加斯加。生態旅遊和農業是該國一直以來的核心經濟支柱及產業，當地傳統用人力拉動的黃包車，都已被改裝為電動三輪車，且裝飾得美輪美奐以吸引遊客。沒想到在馬達加斯加的安齊拉貝（Antsirabe）城市裏，仍可見傳統人力車被廣泛使用，當地人稱之為「Pousse-Pousse」，坐着它在市內巡遊一番，頗有趣！

派贈物資 共建友誼

  馬達加斯加的養牛業十分發達，甚至有傳聞說牛的數量已超越人口總數！牛在馬達加斯加具有財富的象徵，享有特殊地位。西部地區更有習俗：如果男生想和女子結婚，首先要從女方家中偷一頭牛，成功了才可和那名女子結婚！此外，馬國全國農耕業都沒有先進機械器具，所有耕作及運載事務全倚賴駝峰牛（Zebu）！

  截至2014年4月，馬達加斯加人口剛超過2,300萬，其中90%日均收入不到2美元。扶貧旅行團到訪當地位於Zafimaniry山區一個貧困村落，拜訪該村長老，並向村民和小朋友派發物資和玩具（由利華禮品玩具有限公司捐出）。長老備受村民尊重和愛戴，村內舉行大小事情及任何儀式，都必須先獲得長老批准才可進行。是次到訪，加深了扶貧旅行團團員對馬達加斯加的認識和了解，盼望本地有更多有心人，自發組團或藉不同形式關懷世上需要被幫助的人。

文：希信

圖：張松香提供
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