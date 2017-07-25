﻿馬達加斯加扶貧之旅

旅遊除了觀光、血拼Shopping、跑馬拉松等之外，還有很多形式，本地一群志同道合的導遊、攝友和義工，組織了一個扶貧旅行團，目的是到世界各地較落後的地方，拍攝當地風景之餘，更親力親為參與扶貧工作。



今年4月初，扶貧旅行團便到訪位於非洲東南部近印度洋的島嶼國家─馬達加斯加。生態旅遊和農業是該國一直以來的核心經濟支柱及產業，當地傳統用人力拉動的黃包車，都已被改裝為電動三輪車，且裝飾得美輪美奐以吸引遊客。沒想到在馬達加斯加的安齊拉貝（Antsirabe）城市裏，仍可見傳統人力車被廣泛使用，當地人稱之為「Pousse-Pousse」，坐着它在市內巡遊一番，頗有趣！



派贈物資 共建友誼



馬達加斯加的養牛業十分發達，甚至有傳聞說牛的數量已超越人口總數！牛在馬達加斯加具有財富的象徵，享有特殊地位。西部地區更有習俗：如果男生想和女子結婚，首先要從女方家中偷一頭牛，成功了才可和那名女子結婚！此外，馬國全國農耕業都沒有先進機械器具，所有耕作及運載事務全倚賴駝峰牛（Zebu）！



截至2014年4月，馬達加斯加人口剛超過2,300萬，其中90%日均收入不到2美元。扶貧旅行團到訪當地位於Zafimaniry山區一個貧困村落，拜訪該村長老，並向村民和小朋友派發物資和玩具（由利華禮品玩具有限公司捐出）。長老備受村民尊重和愛戴，村內舉行大小事情及任何儀式，都必須先獲得長老批准才可進行。是次到訪，加深了扶貧旅行團團員對馬達加斯加的認識和了解，盼望本地有更多有心人，自發組團或藉不同形式關懷世上需要被幫助的人。



文：希信



圖：張松香提供