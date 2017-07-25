﻿古雅氣氛家常潮菜

年前潮廳於灣仔啟業，Fifi和老友慕名一試，美食雖可喜，然而包廂佈置卻有點格格不入。直到月前，潮廳落戶中環港島廳舊址，菜餚水準依舊，氣氛卻更雅致復古，是商務聚餐的好去處。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



中環潮廳的裝潢設計雖與昔日的港島廳相若，然而彩色玻璃窗櫃內放置了招牌滷水鵝，燈光明亮，更裝上舊式的天花吊風扇，氣氛雅致復古，更勝舊店。Fifi與朋友相約午膳，點了二人自選六道菜商務套餐，其中滷水鵝、九肚魚和魚蛋粉等地道菜式均做得不錯。



其後，Fifi相約友人重臨晚膳，細味潮州家常菜餚。頭盤滷水拼盤，其獅頭鵝片質感嫩滑且肉汁豐盛，布仔豆腐豆香滿溢，口感嫩滑，兩者盡吸陳年滷水汁香料的精華，花椒八角味道濃郁，散發淡淡甘草幽香。接下來的椒鹽九肚魚，外層炸得金黃，香脆輕身，內裏魚肉鮮嫩多汁，沿用自家製的五香粉、辣椒、方魚及乾貝提味，惹味香口。另一道馬友凍魚飯，本地馬友先用鹽水浸熟，再蘸上少許普寧豆醬享用，肉質鮮甜滑溜，油香豐盛，甚有家常風味。煎蠔仔烙以蠔仔混合雞蛋、鴨蛋炮製成蛋餅，雞蛋令烙餅賣相增添顏色，鴨蛋令味道香濃，質感結實，配上鮮甜飽滿的蠔肉同吃，口感軟滑煙韌。



滋味潮式煲仔飯



魚蛋紹菜煲亦是一道窩心的家常菜，九棍手工魚蛋以優質門鱔入饌，口感爽滑彈牙，魚鮮香氣四溢，軟腍的紹菜心以自家熬煮的雞肉高湯和魚露提味，清淡樸實。接下來的原煲芋頭鹹肉飯風味獨特，外脆內軟的芋頭粒經過三重工序，包括先混入三層肉炮製的鹹肉炒香，焗後再蒸飯，暖心滋味。最後一道傳統潮州甜食—翻沙芋頭條，製作有難度，極考功力，事關火候掌控必須一流，外層的糖衣才會完好無瑕，吃起來口感酥脆乾身。



潮廳



地址：中環皇后大道中9號嘉軒廣場2樓The Galleria



電話：2526 8798