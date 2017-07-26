﻿室內攀石場 膽量大挑戰

暑假啟動，一家大細正四出尋找新奇好玩的玩意，最近於鰂魚涌開業的VERM CITY，除了是個專業室內攀石場，更引入熱爆的Clip n' Climb，當中有各式各樣攀爬架及四米高的梅花樁，正好考驗小朋友和大人的膽量！文：Ki 圖：黃頌偉



安全裝置齊備



港島區開室內攀石場，正好給一眾放暑假中的小朋友入場「放電」！只要年滿四歲，就可入場玩餐飽。進場前需先穿上安全裝備，而場內各項攀爬設施都有Safety Harness裝置，故就算一躍而下或不慎摔倒跌下，都可即時卸去衝力，十分安全。縱觀各項設施，最受歡迎要數考驗個人膽識的梅花樁！玩法是徒手爬上一支支柱頂，總共有十三支，樁柱高低不一，最高一支有四米高，每跨一步都驚心動魄，現場所見，就算是大人，都未必有勇氣跨爬到最後一柱。最後玩家又要克服心理障礙，一躍而下着地，既好玩又刺激！



至於攀石方面，場內攀石牆的造型多不勝數，當中有五顏六色的積木牆、大小不一的圓洞牆，以及仿真樹藤牆等，每個難度各異。另外，場內更有二人計時比賽的專用牆，以及供三人一起落場玩的球形攀架，選擇甚多。



完成後興奮又感動



「我們綜合叫這玩意做Clip n' Climb，很適合一家大細來玩，事實上玩這項運動儼如人生，在離地不高處，家長可輕輕用手扶着子女玩，但當上到一定高度，所有困難就要由小朋友自己面對和解決，所以是一項有助磨練意志運動。每次見到小朋友完成一個項目，你會見到他們眼睛閃閃發光，既興奮又感動。而我三十年來第一次用雙手扶住我爸爸，就是他七十歲時玩Clip n' Climb，那時他就如一個小朋友般，這一刻我永遠都記得！」VERM CITY創辦人Cary Lee說。



場內另一邊，見有專業攀石區，在內除有基礎鍛煉設備，更設不同造型與斜度的高牆，牆上石塊由VB至V15共十六個級別，給一眾好手自由練習。此外，為了增加練習趣味，場中特設了一塊Augment Wall，玩家要在牆上挑戰各種投射來進行遊戲，例如逃脫、撞珠等，可單人或雙人一同玩，寓練習於娛樂。「其實全世界參與攀石運動人數都正在急速上升，而且2020年奧運加入了攀石比賽項目，我們好希望藉以將攀石運動普及化，讓更多人能夠參與其中。」Cary補充。



註：所有價錢僅作參考，以商戶最新公佈為準。



SAVE



VERM CITY室內攀石中心



地址︰鰂魚涌柯達大廈一期4樓



收費︰Clip N' Climb Park/每人$180/小時；攀石牆區/每人$180/全日（需懂得攀石）



備註：須於網站預約



網址：vermcity.com