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﻿笑臉軍靴

2017-07-26 列印
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　　今年創牌70周年的法國軍靴Palladium，早前與具有45年歷史的笑臉Smiley推出聯乘新作，系列用上品牌最經典的Pampa Hi型號作藍本，鞋筒則由原本品牌Logo換上Smiley笑臉圖案，備有跳脫的鮮黃色及型格的黑色可供選擇。文：Ki

售價：$850

查詢：3188 1025
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