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﻿英倫針織魅力

2017-07-26 列印
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　　英倫皮鞋品牌Dr.Martens推出Lite Tech Knit Collection新作，以針織面料製作出3 Eye Shoes和8 Eye Boots的輕量透氣型號。其中Cavendish Knit 1461款式配有石墨灰外底、超輕巧的Phylon中底和舒適的SoftWair鞋墊；Rigal Tk就以1460款式為基本，採用的皮革以高科技編織加工而成，再配上8 Eye花邊扣、針織鞋面和橡膠外底。文：Ki

查詢：2327 3878
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