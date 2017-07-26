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﻿黑魂Flash Black

2017-07-26 列印
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　　成立80周年的Ray-Ban最近推出全新Flash Black系列，重新演繹Aviator、Clubmaster及Round Metal三款經典作，以黑色為主調，配以啞光金屬質感鏡框，以及銀色水銀鏡片作設計，每款Flash Black太陽眼鏡限售100副。文：Ki

售價：Aviator $1,750、Clubmaster $1,550、Round Metal $1,550

查詢：2113 2363
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