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﻿腕上田園風

2017-07-26 列印
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　　Swatch新季將推出以大自然為主題的Countryside及Swissness兩大系列，其中Counryside以花卉、動物和田園風為設計元素，表達對簡單生活態度的響往。至於Swissness系列就將當地連綿不絕的高山、濃郁香滑的朱古力、美味軟滑的乳酪及享負盛名的精準製錶工藝作為圖案靈感，借着腕錶展現出瑞士家傳戶曉的文化。

文：Ki

售價：$600

查詢：2510 5242
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