﻿台東仲夏升空

台東向以好山好水見稱，每逢仲夏，當地更會舉辦國際熱氣球嘉年華，大家除可賞到造型繽紛悅目的熱氣球，更有機會乘坐熱氣球升空，以居高臨下的角度欣賞翠綠的自然世界！文、圖：韋利



鳴謝：台灣觀光局、台東縣府、中華航空



花東縱谷的翠綠山林風光，或是池上的秋日金黃稻田，都是台東動人的自然美景，只是來到夏天，當地卻會換上色彩繽紛的熱氣球作為代表，全因每年此際正是台灣國際熱氣球嘉年華舉行的日子。



最長會期熱氣球節



不說不知，這個已辦至第七屆的國際級盛會，正是全世界會期最長的熱氣球活動，今年便由6月底開始，一直辦至8月6日，在此期內，每天清晨及傍晚，都可在嘉年華主會場鹿野高台賞到來自世界各地的熱氣球。據悉今年更是歷年最多造型熱氣球參與的一屆，總數多達三十一個，並會分三個階段在台東現身，我早前來訪時，看到的便是「夢想海洋之心」系列，我們在清晨五時多抵達會場，除看到台灣的乳牛球及愛心球等代表作，更看見日本的八爪魚、巴西的彩魚和塘鵝等可愛造型熱氣球，加上荷蘭的七彩雄雞、美國的飛天豬等同時升空，實在繽紛悅目，教惺忪睡眼也立時為之一振。



看着一個個熱氣球逐漸膨脹，我們的心情也愈來愈興奮，全因除可在地面抬頭欣賞偌大熱氣球，還可付費乘坐熱氣球升空。我們因時間所限，只能參加每位約125港元的繫留熱氣球體驗，雖然只是垂直起落，但當升至離地約二十五米的半空時，已能遠眺以中央山脈為背景的自然美景；若選乘每人約2,250港元的自由飛翔熱氣球，更可在稻田、鳳梨田及花東縱谷之間縱橫，感覺料會更是逍遙！



國際熱氣球嘉年華



日期：即日至8月6日（日）



地點：台東鹿野高台



網頁：balloontaiwan.taitung.gov.tw