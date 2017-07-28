﻿動漫節開鑼 狂掃主機筍Game

一年一度的香港動漫電玩節今日開鑼，入場睇Cosplayer、試新Game，以及睇珍藏Figure可以話係指定動作，其中PlayStation推出不少「親民」新意，包括重量級買主機優惠等，大會今年更首次加入了兒童玩具節，吸引老中青玩家入場！文：Anna 圖：Anna、星島圖片庫



重量級搶機優惠



每年動漫電玩節會場可說是Game迷聚腳地，事關有大量新Game可供率先試玩之外，亦可以抵價入手主機、遊戲以及動漫相關精品。好似今年勁Game一籮籮的Sony PlayStation4，便以重量級優惠活動吸引一眾機迷，例如於動漫節首3日，每日向首3名在PlayStation攤位購物滿$3,000 PlayStation產品的顧客，贈送SONY 43吋4K超高清電視、SONY《火影忍者 疾風傳》限量版Walkman及耳機，以及賽車架，合資格顧客可在三款禮品中任選一項。



做不到頭三名買家，入場買機亦可享過千元優惠，如買PS4主機即送DUALSHOCK4無線控制器、$150現金優惠券、1年延長保用服務及一款新Game，而現場入手PS VR的玩家仲可獲送Move控制器兩支！



現場節目夠精彩



雖然現場未有得試玩今年PS4的主打作《Monster Hunter World》，但該遊戲製作人辻本良三就帶同新Game現身，親自示範新作及同粉絲見面。另外《Dragon Ball FighterZ》的製作人平野真之，以及在遊戲中聲演比達的人氣聲優堀川亮等，亦會現身場內，非常吸引！



今年大會更首次加入兒童玩具節，賣玩具之餘開設親子工作坊。兒童玩具節特設四個區域，分別為「吹氣彈彈」、「3D自拍館」、「卡通人物見面會」、「人氣遊戲咭機」。另外，Xbox亦設有「合家歡」專區，展出《Minecraft》、LEGO及Mega Man系列遊戲。至於打卡位，除了場內一眾專業的Cosplayer之外，LEGO亦邀請了16位拼砌達人合力砌出多個跟香港有關的場景，同樣吸引！



2017香港動漫電玩節



日期：即日至8月1日（星期二） 時間：10:00-17:00（即日至7月31日）、10:00-20:00（8月1日）



地點：灣仔會議展覽中心Hall 1及3 入場費：$35 查詢：www.ani-com.hk