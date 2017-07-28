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﻿動漫節開鑼 狂掃主機筍Game

2017-07-28 列印
■動漫節期間每日首3名買滿$3,000 PlayStation產品的顧客，可以免費選擇SONY 43吋4K電視等禮物一份！
■PS4《NARUTO to BORUTO 新忍出擊》製作人新野範聰
■著名聲優竹順子亦會現身會場，跟粉絲見面！
■現場有多款特價$99的精選遊戲，包括《人中之龍極》、《勇者鬥惡龍創世小玩家》等。
■除主機外，現場仲有各款特色PS精品。
■今年入場買機優惠多多，購買PS VR更送Move控制器兩支，入手好時機！（PlayStation展區：Hall 1 D01、D03及E01）
■現場將展出合共26款PS4及PS VR遊戲供玩家試玩。
■除兒童玩具節專區，Xbox亦設有「合家歡」專區，展出《Minecraft》、LEGO以及Mega Man系列遊戲，讓小朋友入場鬆一鬆！
■Hot Toys早前一口氣開放預訂鐵甲奇俠Shades（Mark XXIII）等三款動漫節期間限定版人偶。（Hot Toys展區：Hall 1 F01）
■今年會場獨家搶先開賣全新LEGO NINJAGO產品。（LEGO展區： Hall 1 A04）
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        一年一度的香港動漫電玩節今日開鑼，入場睇Cosplayer、試新Game，以及睇珍藏Figure可以話係指定動作，其中PlayStation推出不少「親民」新意，包括重量級買主機優惠等，大會今年更首次加入了兒童玩具節，吸引老中青玩家入場！文：Anna 圖：Anna、星島圖片庫

重量級搶機優惠

　　每年動漫電玩節會場可說是Game迷聚腳地，事關有大量新Game可供率先試玩之外，亦可以抵價入手主機、遊戲以及動漫相關精品。好似今年勁Game一籮籮的Sony PlayStation4，便以重量級優惠活動吸引一眾機迷，例如於動漫節首3日，每日向首3名在PlayStation攤位購物滿$3,000 PlayStation產品的顧客，贈送SONY 43吋4K超高清電視、SONY《火影忍者 疾風傳》限量版Walkman及耳機，以及賽車架，合資格顧客可在三款禮品中任選一項。

　　做不到頭三名買家，入場買機亦可享過千元優惠，如買PS4主機即送DUALSHOCK4無線控制器、$150現金優惠券、1年延長保用服務及一款新Game，而現場入手PS VR的玩家仲可獲送Move控制器兩支！

現場節目夠精彩

　　雖然現場未有得試玩今年PS4的主打作《Monster Hunter World》，但該遊戲製作人辻本良三就帶同新Game現身，親自示範新作及同粉絲見面。另外《Dragon Ball FighterZ》的製作人平野真之，以及在遊戲中聲演比達的人氣聲優堀川亮等，亦會現身場內，非常吸引！

　　今年大會更首次加入兒童玩具節，賣玩具之餘開設親子工作坊。兒童玩具節特設四個區域，分別為「吹氣彈彈」、「3D自拍館」、「卡通人物見面會」、「人氣遊戲咭機」。另外，Xbox亦設有「合家歡」專區，展出《Minecraft》、LEGO及Mega Man系列遊戲。至於打卡位，除了場內一眾專業的Cosplayer之外，LEGO亦邀請了16位拼砌達人合力砌出多個跟香港有關的場景，同樣吸引！

2017香港動漫電玩節

日期：即日至8月1日（星期二）　　　時間：10:00-17:00（即日至7月31日）、10:00-20:00（8月1日）

地點：灣仔會議展覽中心Hall 1及3　入場費：$35　查詢：www.ani-com.hk
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