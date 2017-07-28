﻿殖民風味 葡國佳餚

葡國菜種類繁多，除正宗葡萄牙菜式外，亦因歷史背景而衍生出不同版本的葡國殖民地菜，若想一次過嚐盡多種口味，這家從西貢搬至尖沙咀的葡國菜餐廳，必能滿足各位嘴饞食客！



文：李泳烔 攝：黃幹文



香港葡國菜餐廳不多，想吃葡萄牙菜，不少人都會到鄰近的葡國前殖民地澳門覓食。最近尖沙咀開了家本地少有的葡國菜餐廳，賣的不只是葡萄牙當地菜式或澳門葡國菜，而是世界各地的葡國殖民地菜。在香港土生土長的餐廳老闆擁有四分之一葡國血統，並煮得一手出色葡國菜，他三年前退休後在西貢開店，主打葡國家庭菜，大受歡迎，不少藝人如宣萱、河國榮、陳玉蓮等都是熟客。現在從海邊轉戰商場，地點變、裝修變，但唯獨味道始終如一。



惹味蒸焗非洲雞



這裏招牌菜葡式燒豬，外皮脆得如薯片，肉身嫩滑，供二人享用，賣近三百元，份量不算很多，但絕對物有所值。另一道葡式白酒煮蜆，用上紐西蘭直送的刀貝蜆，來貨價不低，但啖啖肉，而且來自深海，沒有甚麼沙石，特別乾淨入味。半隻手掌大的刀貝蜆吸盡白酒精華，非常滋味。



除了刀貝蜆，霹靂非洲雞亦選用歐洲雞入饌，如英國雞、比利時雞等，而且放棄傳統烤焗，將雞隻先蒸後焗，保證滑身，食客可選擇蒜香或香辣味道，後者加入非洲Piri Piri辣椒醬汁製成，極為惹味。最後一道薑蜜香蕉卷，如糖果形狀的香蕉卷，乍看已有滿足感，製作很簡單，用三層酥皮包着半條香蕉，以薑蜜封口，配上雪糕，味道甜蜜清新，讓人一試難忘，這家葡國菜館確實有發展成連鎖店的本錢。



葡匯咪走雞葡國餐廳



地址︰尖沙咀彌敦道118至130號



美麗華廣場二期L1樓167號舖



查詢︰2392 3328